Turecko prásklo migračním bičem na Řecko a EU

Zatímco Washingtonu může zatopit především geopoliticky, proti spolku evropských států má mocnou páku statisíců běženců, kteří se touží dostat na starý kontinent. Jejich příchod by unii destabilizoval a Turecko to moc dobře ví.

Mimo Evropu migranty drží vůle tureckých úřadů, které ale sledují jen vlastní zájem. Minulý týden se evidentně rozhodly, že svou sílu opět ukáží. Ve čtvrtek připlulo na řecký ostrov Lesbos zároveň více než deset lodí. Vylodilo se z nich přes 500 migrantů. Nejvíce v jeden den za tři roky od uzavření migrační dohody mezi Tureckem a Evropskou unií.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Thomase Kulidakise

Přes víkend přibylo dalších několik stovek lidských bytostí, které se přidaly k zhruba 25 tisícům běženců už přítomným na pěti řeckých ostrovech v Egejském moři. Směřují do chronicky přeplněných uprchlických táborů.

Jejich kapacita je neustále překročená třikrát až čtyřikrát. Ve srovnání s rokem 2015 přichází běženců méně, ale meziročně jich z Turecka připlulo zhruba o čtvrtinu více. A číslo se postupně zvyšuje.

Sedm nových opatření

Řecká vláda reagovala oznámením převozu patnácti set migrantů na pevninu. Tento krok je možný pouze v případě takzvaných zranitelných skupin, jako jsou například děti bez doprovodu, rodiny nebo ženy.

V rámci dohody s Tureckem je aténská vláda ostatními státy unie nucená migranty držet na ostrovech, dokud nebudou vyřízené jejich žádosti o azyl. Neúspěšní žadatelé by se měli vrátit do Turecka. Zatím se tak stalo přibližně u čtyř procent žadatelů.

Na vině je na jednu stranu neochota tureckých úřadů spolupracovat, na stranu druhou příliš velká zátěž kladená na řecké úřady. I přes pomoc ze zahraničí jsou schopné vyřídit přibližně 2400 žádostí měsíčně z celkového počtu necelých 70 tisíc.

I kdyby nepřicházely stovky běženců týdně, azyloví úředníci by na svou práci potřebovali přes dva roky. Omezení přesunů běženců na pevninu, nemožnost vyřídit všechny azylové žádosti a neustálé nové příchody mají tragický výsledek.

Každý, kdo uprchlické tábory navštíví, vidí ženy a malé děti, celé rodiny i nezletilé děti bez doprovodu, jak žijí v otřesných podmínkách vedle cizích mužů v zařízeních, která měla být určena pro krátkodobý pobyt ne tisíců, ale stovek lidských bytostí. Není se tedy co divit, že další vývoj má být následující.

Více hlídek na hranicích, rychlejší deportace. Bezpečnostní rada v Řecku řešila nárůst migrantů Číst článek

Řecká vláda oznámila sedm nových opatření. Mezi nimi je přísnější ochrana hranic ve spolupráci s agenturou Frontex. Když jsem se na její hlídkové lodi plavil, viděl jsem, že víc už hranice chránit nejde. Na radaru bylo zřejmé, že rozhoduje, zdali turecké lodě stráží nebo nestráží svou stranu hranice.

Další opatření zahrnuje přesun části běženců na pevninu a spojení více než stovky dětí s jejich rodinami v jiných zemích unie. Zaktivizuje se zase koalice ochotných států, které budou ochotné část běženců z Řecka převzít. Můžeme tak zase očekávat vnitrounijní hru na viníka, kdo je a kdo není solidární. Odpověď na legitimní argumenty států V4 ohledně bezpečnosti přitom zní, že v tom mají pravdu, ale co ty děti a rodiny.

V půlce července Evropská unie po právu vyhlásila vůči Turecku sankce kvůli snaze hledat a těžit zemní plyn v pobřežních vodách Kypru. Turecký ministr vnitra týden poté řekl, že žádná evropská vláda nevydrží ani šest měsíců, pokud Ankara pustí stavidla držící běžence v Turecku.

Důvod zvýšení počtu běženců dostávajících se do Řecka a tím i do unie je tedy zřejmý. Ankara se rozhodla využít vyděračský potenciál a přitáhnout smyčku, do níž unie vlastní nejednotou sama strčila hlavu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu