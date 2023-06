Erdogan a Putin se milují. Anebo se možná jen potřebují

Není to tak dávno, co se Ankara po sestřelení ruského letounu dostala do konfliktu s Moskvou a turecký prezident se z této srážky odbelhal velmi pochroumaný. Přesto v těchto prezidentských volbách Putin podporoval právě Erdogana. Proč? Komentář Ankara 16:30 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchod obou států kvete, polovina turecké energie pochází z Ruska, ať se jedná o plyn, nebo ropu | Zdroj: Profimedia

Moskva vlastně ani moc neskrývala svou podporu stávajícímu prezidentovi, a opoziční kandidát Kemal Kilicdaroglu si dokonce stěžoval na dezinformace ruského původu, které ho měly poškodit. Jiné zdroje spekulují o přítomnosti četných ruských agentů v Turecku, případně velkém nákupu tureckých novinářů za ruské peníze.

Pravda je, že se během poměrně krátké doby podařilo hodně změnit názor mnoha řadových Turků na Rusko, ruskou politiku, ale také Ameriku a Západ.

Dvě říše, dvě republiky

Historie rusko-tureckých vztahů je velmi dlouhá, zejména pokud do ní započítáme období obou impérií, carského a Osmanského.

Tehdy spolu soupeřily v oblasti Černého moře, částečně i Balkánu nebo Kavkazu a později se tyto konfliktní zájmy projevovaly i za sovětských dob a částečně i dnes, v dílčích otázkách, jako je vývoj v Sýrii, Libyi, otázce Arménie a Ázerbájdžánu, dokonce i Ukrajině.

Vždyť Turecko dodávalo a dodává drony, které zejména na začátku sehrály významnou úlohu při ničení ruských tanků.

Kde se tedy vzal zvláštní fenomén neskrývané Putinovy podpory pro Erdogana? Podle některých názorů hraje úlohu i určitá vzájemná sympatie nebo přinejmenším podobnost dvou stárnoucích autokratů s mesiášským komplexem, i když Erdogan je přeci jen autokrat volený.

Oba se pyšní tím, že konsolidovali své země, ale také jsou momentálně v problémech, jež si ovšem způsobili sami v druhé polovině vládnutí.

Nějakou úlohu hraje snaha obou politiků vzájemně se využívat při odstiňování jiných tlaků, zejména těch ze Západu. Oba se také snaží najít společnou řeč s Čínou, případně i Íránem a dalšími státy, které se cítí být součástí protizápadního, ale také protiliberálního a antidemokratického bloku.

Pokus o kulatý čtverec

V případě Turecka je to paradoxní postoj, protože Ankara nadále zůstává uchazečem o členství v Evropské unii a členem NATO – ale intenzivnější a přinejmenším zdánlivě srdečnější kontakty udržuje s Moskvou.

Projevuje se to i na známém nákupu protileteckých systémů S-400 z Ruska nebo výstavbou „turecké“ jaderné elektrárny od Rosatomu.

Obchod obou států kvete, polovina turecké energie pochází z Ruska, ať se jedná o plyn, nebo ropu. Rusko nyní také vítá, že jeho lépe postavení turisté mají kam jezdit nebo kde investovat do nemovitostí, když Evropa je pro ně uzavřena.

Někteří politologové mluví o politice „kompartmentalizace“, schopnosti Ruska a Turecka rozdělit jednotlivé otázky, dosáhnout toho, že neshody v určitých oblastech neznemožní spolupráci v jiných. Možná není náhoda, že jde o pojem převzatý z psychologie, kde označuje schopnost myslet si více vzájemně rozporných věcí současně.

Je ale třetí skupina pozorovatelů, podle kterých se nad rusko-tureckým sbratřením vznáší oboustranné vědomí, že i toto oslabené Rusko může svého menšího souseda kdykoli zdrtit, stačí zastavit dodávky energií.

Tedy žádná láska, ale medvědí stisk. Politik tak zkušený a pragmatický jako Erdogan ví, že Evropské unie nebo Ameriky se v tomto smyslu bát nemusí, ale boss v Moskvě umí být nemilosrdný a vždy to rád předvede.

Na druhou stranu, pokud se nestane nic neočekávaného, Erdogan bude vládnout Turecku ještě za několik let, v případě jeho kolegy v Moskvě to nyní zdaleka tak jasné není, naposled se možná bude smát právě on, Erdogan.

Autor je komentátor Českého rozhlasu