Turecké úřady vytáhly do boje proti lžím

Turecký parlament přijal zákon, kterým postihuje šíření falešných zpráv (lží) trestem vězení až do tří let. Trestán může být nejen autor údajné lži, ale i její uživatel, jakmile se ukáže, že na síti s ní vyslovuje souhlas. Vláda a parlament tak zákonem občanům vzkázaly, že jejich povinností je pouze poslouchat, podporovat vládu, ať už je to, co říká, pravda, anebo není.

Komentář Praha 6:29 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít