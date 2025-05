Turek Motoristy akcelerující a zase brzdící

Za pár týdnů uplyne rok od momentu, kdy se naplno rozsvítila nová politická hvězda, známá až do kampaně k eurovolbám jen v podstatě zasvěceným. Řeč je samozřejmě o Filipu Turkovi, který loňského června, coby lídr kandidátky nadepsané Přísaha-Motoristé sobě doslova dotáhl uskupení k více než deseti procentům. Komentář Praha 6:29 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Motoristů Petr Macinka vyhlašuje, že Turek jako ministr zahraničí by byl „vítězstvím ducha nad hmotou“ (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

A k eurokřeslům jak sebe, tak Nikolu Bartůšek z Přísahy Roberta Šlachty. Pro start do vyšší politické soutěže užitečného partnera, jehož hnutí roku 2021 zůstalo těsně před vchodem do Sněmovny. Kam mají po Turkově úspěchu namířeno i Motoristé, dnes ale už sólo, když počátkem roku sebevědomě usoudili, že jim Šlachty více netřeba.

Pod dojmem ze slibných čísel průzkumů volebních preferencí, pomalu ale jistě stoupajících. To pokračovalo do počátku jara, kdy se strana začala blížit k sedmi procentům a vše se stále točilo kolem Turka. Sice nečlena strany, která mu však na – coby show pojatém – kongresu udělila titul čestného prezidenta. Jenomže pak se trend zastavil. A nakonec obrátil.

Video neprozřetelné, nebo naopak?

A jelikož tomu odpovídá časový souběh, političtí pozorovatelé i prostí občané se domnívají, že jde o důsledek nedomyšleného Turkova vychloubání. Když dal na sociální sítě euforické video, podle něhož jede v autě o sto kilometrů za hodinu rychleji, než je u nás povoleno. A tvrdí, že se tak děje v Německu, kde limit neexistuje.

To je však zřejmě nepravda a ví to už i policie. I když Turkovi ztráta řidičského průkazu nejspíš nehrozí, ulpěla na něm nálepka nezodpovědného a ještě se trapně vymlouvajícího frajera.

A komu byl od počátku protivný skrze rysy fascinace nacismem, i když cosi jako hajlování a různé symboly mohou být jen výsměšnou provokací, ten nejspíš s chutí četl články dehonestující Turkem samým šířený obraz úspěšného automobilového závodníka. A tak dále.

Možná také hraje roli, že se Turkovi jakoby nechce ze závětří europarlamentu stanout v čele kandidátky pro české volby. A co víc – v případě úspěchu se vzdát lukrativního mandátu ve prospěch tuzemského.

Vede také na voliče divně působící řeči, že by „do toho šel“ jenom, když by se měl stát ministrem. Předseda Motoristů Petr Macinka v tomto duchu také vyhlašuje, že Turek jako ministr zahraničí by byl „vítězstvím ducha nad hmotou“.

Pásmo smrti

Ať pro to, nebo pro ono, preferenční body počaly povážlivě klesat, zatímní dno představuje 3,6 procenta v nečerstvějším šetření agentury STEM. Což je už takřka pásmo smrti. Do voleb ovšem zbývá poměrně dost času a leccos se může změnit.

Motoristé na Turka spoléhají, výraznějších figur mají malinko a jsou si také vědomi, že eurovolby s jedinou kandidátkou jsou zcela jinou kategorií než do krajů rozložené volby sněmovní.

Bude-li však Turkova popularita, respektive důvěryhodnost nadále klesat, Motoristé se s tím podle všeho svezou. Musí tedy napřáhnout veškeré síly ke zlepšení jeho veřejného obrazu. To lehké nebude.

Autor je komentátor Českého rozhlasu