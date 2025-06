Overtourismus, tedy přílišný nápor turistů na některá místa, řešily země už před pandemií koronaviru. Pak přišla studená sprcha v podobě pandemie, kde turistický ruch na mnoha místech světa klesl o polovinu až 90 procent běžné kapacity, a s ní zmizely i příjmy ekonomiky, jednotlivců a přišly výpovědi v řádech statisíců až milionů.

Julie Hrstková: Turismus je problém, ale nedostupnost bydlení jeho zákaz nevyřeší

Někdejší prognózy tvrdily, že se levné letenky už nikdy nevrátí, to samé platilo pro výletní lodě a obecně pro cestování. Byly to mylné předpovědi.

Turisté vrátili v plné míře a města i země řeší co s tím. A jsou pod tlakem vlastních obyvatel, kteří právě přehnanému turistickému ruchu vyčítají růst životních nákladů a nedostupnost bydlení.

Na vině je prý především platforma AirBnb. Pronájem bytů turistům zdražuje nájemné pro místní a ti pak nemají kde bydlet. Za svým názorem si stojí a tak o víkendu například aktivisté z Jihoevropské sítě proti turistifikaci vyrazili do ulic v mnoha městech Španělska, Itálie či Portugalska.

V ideálním světě by cestovala vybraná bohatá úzká skupina lidí, která by zasypala navštěvované země penězi. Tedy množství, které nevyžaduje nové hotely a restaurace. S jistou představivostí lze tuto turistiku vztáhnout na dobu před několika desítkami let, případně na místa, kde je sezona jen několik týdnů v roce.

Vedlejším efektem jsou předražené ceny ubytování, mizerné služby a nepoužitelná gastronomie. Protože se nevyplatí nabírat zaměstnance na tak krátkou dobu. Platí to všude na světě včetně Česka. Kdo kdy navštívil menší zámek či vesnici s jednou dvěma významnými událostmi za rok, může vyprávět.

Turisté všude...

Druhým extrémem, kterému čelí známé metropole a přímořské destinace, je turistická záplava, která s sebou nese všechny výše zmíněné negativní jevy. Jenže nadměrný příliv nových lidí po celý rok umožnil rovněž rozvoj sítí supermarketů, fast foodů a dalších, často etnických restaurací s nižšími cenami, leckde zlepšil infrastrukturu a to jak dopravní, tak i ubytovací.

Najít rovnováhu mezi těmito dvěma extrémy, která by vyhovovala všem – tedy místním i turistům – je složité. Země se snaží o tzv. udržitelný turismus, tedy o rozšíření turistické sezony, přesměrování toku turistů do více míst po celé zemi.

Města se snaží prostřednictvím pokut eliminovat hluk z kolečkových kufrů či chození v nevhodném oblečení. Současně navyšují turistický poplatek a zavádějí mnoho nových. Na pranýři se rovněž ocitly platformy nabízející krátkodobé ubytování, především AirBnb.

AirBnb vinu odmítá

Platforma AirBnb si ovšem obvinění z toho, že je příčinou nedostupnosti bydlení pro místní, nenechala líbit. Její poslední studie se věnovala byznysu hotelů, na které připadá téměř 80 procent všech ubytování.

Studie také upozornila, že ubývá počet běžných obytných domů – řada z nich se přestavuje na legální hotely, mezitím běžná výstavba v mnoha evropských metropolích klesla na desetiletá minima.

Overtourismus, kdy do země přichází navíc statisíce či miliony lidí, má obrovský dopad na služby, ubytování i maloobchod. Jejich nabídka se nedokáže v reálném čase přizpůsobit v plné míře poptávce. Rozprostření sezony, poplatky a vstupy jsou jistým řešením počtu návštěvníků. Nikoliv reálné nedostupnosti bydlení.

Ta má daleko širší příčiny: Politika NIMBY, tedy zákazů výstavby kvůli nevůli místních, demografie i změny v sociálním chování, kdy prudce roste počet jednočlenných domácností. Na to ovšem žádná samospráva není připravená. Turismus je problém, jeho eliminace ale vytvoří nové a nevyřeší ty nejdůležitější.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin