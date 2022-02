Bitva o Turów nešla vyhrát. To, že je Turów zločin na krajině, musí totiž pochopit sami Poláci

Polský premiér Mateusz Morawiecki měl ve čtvrtek svému českému protějšku Petru Fialovi (ODS) líbat ruce. Česko totiž zachránilo Polsku miliardy, které nebude muset dál platit za to, že nedodržuje předběžné opatření Evropského soudu. Toto opatření už před mnoha měsíci zakázalo Polsku pokračovat v těžbě v dole Turów. Komentář Praha 10:24 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

A už nyní se pokuty, které naskakovaly každý den o 50 milionů, dostaly přes jeden a půl miliardy korun. Protože je varšavská vláda odmítala platit, strhne si je Evropská unie z peněz na polské eurofondy.

Praha vyšla v dohodě o Turówu Varšavě přátelsky vstříc. Rozhodla se nečekat na rozsudek Soudního dvora Evropské unie. A uzavřela s Polskem dohodu, v níž finančně nechtěla víc než před podáním žaloby.

Jediné, na co zatlačila a co snad dostala, jsou silnější polské záruky, že Varšava a vedení dolu dodrží to, co slíbily. Tedy že bude v dole postavena funkční stěna bránící odtoku vody z českého okolí dolu do stovky metrů hluboké těžní jámy. Že omezí prašnost, světelný smog a zlepší kvalitu ovzduší kolem dolu. Pět let bude na plnění dohod dohlížet Soudní dvůr Evropské unie jako arbitr. Česko původně požadovalo let deset.

Civilizační zpoždění

Dohoda je zklamáním nejen pro ekologické aktivisty, ale asi i Čechy v okolí dolu. Předběžné opatření Evropského soudu vytvořilo totiž velká očekávání, že by se snad mohlo podařit dosáhnout zastavení rozšiřování těžby v obludném polském dole a snad i provozu podobně obludné a prostředí znečišťující elektrárny na hnědé uhlí. Obojí má navíc být v plném provozu další desítky let.

To jediné, společně s rekultivací těžbou zničeného velkého kusu krajiny Trojmezí, by totiž bylo něco, co by přineslo skutečnou úlevu. Co by ukončilo zločin, který Polsko páchá na tomto koutu své země a jejím českém a německém okolí.

K pochopení toho, že to zločin je a že rozšiřování těžby a další ničení krajiny není cesta, Poláci ještě ve větší míře sami nedospěli. I nám Čechům to trvalo desítky let a zjizvená tvář severních Čech se bude z tamních dolů uzdravovat ještě strašně dlouho.

Jenže k tomu, aby krajina a její hodnoty dostaly přednost před brutální těžbou uhlí, nelze Poláky odsoudit, a to ani evropským soudem. Lze jen doufat, že v tom mají pouze jisté civilizační zpoždění.

Podobně jako jsme v tom měli civilizační zpoždění my Češi ve srovnání s přístupem v sousedním Německu. Tam už z bývalých povrchových dolů hezká jezerní krajina vznikla. U nás s touto přeměnou severních Čech teprve začínáme.

Bitva o Turów s Polskem a s jeho současnou vládou nešla úplně vyhrát. Podpis dohody není česká porážka. Je to začátek dlouhé cesty Polska k civilizovanější a vůči svému i okolnímu životnímu prostředí ohleduplnější zemi. Cesty, v které jsme zaplať Bůh o pár kroků před Poláky. A můžeme jim být dobrým příkladem.

