Černá středa pro americký Twitter. Mohla začít jaderná válka

Ve středu v noci zaútočil hacker na sociální síť Twitter. Zneužil účty mnoha známých politiků, osobností i firem a lákal peníze z důvěřivých lidí. Jak se to mohlo stát a proč se takové věci dít nemají? Komentář Praha 6:29 18. července 2020

Na sociální síť Twitter ve středu zaútočil hacker. Bezprecedentní útok vyděsil celý digitální svět a způsobil Twitteru a všem sociálním sítím závažnou reputační škodu. Pod účtem známých osobností, třeba Baracka Obamy, Billa Gatese nebo Joe Bidena, ale i firemních obrů jako je Apple nebo Uber, zveřejnil hacker celkem naivní výzvu. Ať lidé pošlou peníze na údajně charitativní digitální konto a dvojnásobek částky dostanou potom zpět.

Poslechněte si celý komentář Jiřího Bulana

Někteří důvěřivci peníze opravdu poslali. Zpět logicky žádné nedostali a výtečník si přišel na necelé tři miliony korun. Jak k tomu došlo? A může Twitter se svými 321 miliony uživatelů po celém světě selhat ještě hůř? Třeba uprostřed ostré fáze americké prezidentské kampaně?

Twitter pro všechny

Tweetovat se začalo na internetu před čtrnácti lety v Americe. Autoři služby by se nám smáli, kdybychom jim řekli, že na Twitteru budou všichni, kdo něco znamenají. Málokdo tušil, že se z Twitteru stane globální a univerzální nástroj politiků a novinářů, úřadů i firem.

Na Twitter může zcela demokraticky psát vedle Donalda Trumpa i třeba paní Nováková z Dolní Lhoty. Zkrátka kdokoliv si Twitter otevře, vidí krátké zprávy těch, které na této síti sleduje. A naopak. Své krátké texty může publikovat do celého světa. A zřejmě proto je v totalitních režimech používání Twitteru silně cenzurováno nebo dokonce trestáno.

Novináři a spirála

Novináři zase zjistili, že přečíst si názory politiků je nesmírně rychlé a instantní právě na Twitteru. Bez tiskových konferencí a hradeb tiskových mluvčích se dozví vše hned, přímo od zdroje. Těžko říci, zda byl dříve na Twitteru politik nebo novinář.

Výhodná symbióza začala měnit Twitter na jediný důvěryhodný komunikační kanál. Je záhadou, proč se ze všech sociálních sítí stal tou důvěryhodnou právě Twitter a nikoliv třeba Facebook nebo Instagram.

Snad symbolicky několik dnů před hackerským útokem na Twitter vydali vědci z londýnské King's College pojednání o tom, jak jednoduše se z Twitteru může stát novodobé jaderné tlačítko. Všichni světoví lídři mají opravdové jaderné kufříky a jsou i na Twitteru. A tak stačí ovládnout účet jediného politika. Každý jeho tweet je ostře sledován a analyzován stovkami tisíc až miliony lidmi z publika.

Bezprecedentní útok

Co se tedy mohlo stát ve středu 15. července okolo půlnoci našeho času? Kdyby chtěl hacker dovést svůj čin k dokonalosti, mohl komukoliv vyhlásit válku. Místo výzvy k zaslání peněz stačilo na účtech prezidentů ohlásit vzlet mezikontinentálních raket směrem na jiného státního aktéra. Dokázal by někdo včas rozklíčovat, že je zpráva podvržená? Kdo a jak by na takový informační chaos reagoval?

Hacker totiž napadl přímo firemní počítače Twitteru a jejich interní systém. Zaútočil metodou sociálního inženýrství na jednoho z pracovníků Twitteru, který útočníkovi umožnil, doufejme nechtěně, přístup do programu na správu systému. Firma na útok nedokázala reagovat jinak, než že všechny ohrožené účty okamžitě vypnula a vyděračské příspěvky smazala. Jenže to trvalo mnoho hodin. Nikdo nemohl tweetovat. A tedy ani informovat o tom, co se stalo. Nebylo jisté, kolik účtů útok zasáhl.

Nyní žijeme víceméně v mírových dobách. Představte si, že tento útok byl zkouškou připravenosti a odolnosti Evropy a Ameriky. V předvečer opravdové invaze přijdou na řadu i opravdoví kybernetičtí válečníci. Nejprve nám ukáží chaos v digitálním světě. Nemusí ho ani celý dokonale ovládnout. Stačí narušit několik klíčových sociálních sítí, médií a bank. Půjde jim to evidentně snadno.

Příklad Twitteru ukázal, že i jedna z největších globálních sociálních sítí naprosto selhává v bezpečnosti a zvládání krizových situací. Snad je to cenná lekce pro Twitter i pro nás všechny. Vlastní bezpečnost obzvláště v takto citlivé oblasti musí být maximální. Sociální sítě jsou sice skvělým zdrojem důvěryhodných informací, ale vždy tomu tak být nemusí.

Autor je publicista