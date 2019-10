Týden očima Petra Schwarze: Hrátky s pravdou. Čertovské

Tak odpověděl Václav Klaus mladší novináři z Aktuálně.cz na jeho upozornění, že se předseda Trikolóry na setkáních s občany opírá o argumenty, které prostě nejsou pravdivé.

Takže v kostce: ministerstvo práce a sociálních věcí v příručce pro mikrojesle doporučilo, aby se děti pro hry nerozdělovaly podle věku a pohlaví, ale radši si hrály dohromady, třeba všechny s autíčky či panenkami, což je koneckonců v těchto malých, maximálně čtyřčlenných, skupinkách dětí do čtyř let docela pochopitelná rada.

Václav Klaus mladší na mítincích ale tvrdil, že podle ministerstva by si ve školkách a jeslích holčičky neměly hrát s panenkami, aby neměly genderové stereotypy – ale jeho hnutí bude nejen před ministerstvem naštěstí občany bránit.

Byla by to prkotina, kdy by to neukazovalo, jakým způsobem zachází s pravdou část dnešních politiků, a nutno říci, že bohužel i těch nejúspěšnějších v získávání voličské přízně.

Václav Klaus mladší je koneckonců podle nedávného průzkumu brán veřejností jako nejdůvěryhodnější z lídrů českých stran, je tedy dobré vědět, co pro něj znamená „trošku přehánět“ a že to přehánění patří do jeho práce.

Hra s pravdou a temnými pudy

„Církevní restituce byly předražené o 54 miliard,“ trval na svém premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co Ústavní soud podle očekávání zrušil takzvané zdanění finančních náhrad církvím, tedy zákon, pomocí kterého se poslanci KSČM, hnutí ANO, ČSSD a SPD doplnění o Václava Klause mladšího pokusili sebrat část peněz, k jejichž vyplacení se stát církvím zavázal smlouvou zároveň znamenající, že stát postupně přestane církvím přispívat na jejich provoz.

Takže nešlo jen o ty restituce. To, že Babiš několik let stále opakuje ono číslo 54 miliard, je už poněkud trapné, celkem totiž byl majetek, který ze zákona nebylo možné církvím vrátit, a proto za něj stát platil náhradu, oceněn jen o trochu výše, na 59 miliard, takže je to viditelně hausnumero.

Babiš také zatím nikdy nebyl schopen vysvětlit, kde k němu vlastně přišel – napřed tvrdil, že vychází z analýzy ministerstva financí. Když se ukázalo, že taková analýza prostě neexistuje, odvolal se na někdejší projev sociálnědemokratického poslance Haška, který prý podle Babiše určitě nějakou analýzu k dispozici měl.

Jenže faktem zůstává, že neexistuje zatím ani jediná analýza, která by dokazovala, že církevní restituce byly předražené vůbec nějak. Takže to spíš vypadá, že se premiér poukazováním na údajné nepravosti jen pokouší zakrývat, že se on se svým hnutím podílel na tom, co Ústavní soud označil za porušení stěžejních principů demokratické společnosti.

Mimochodem, podle páteční zprávy ministerstva financí se od začátku roku zvýšil státní dluh o 62 miliard.

Příměří? Ne, zastavení palby

„Budou ušetřeny miliony životů,“ přivítal americký prezident Donald Trump dohodu svého viceprezidenta Mikea Pence s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Ač první zprávy hovořily o příměří, což Turecko hned popřelo, celým výsledkem dohody je zastavení palby na pět dní, aby se během té doby mohly stáhnout kurdské milice z pásma, na které Turecko zaútočilo.

V důsledku tedy tato dohoda dává Turecku to, co chtělo. Poté, co turecká ofenziva stála životy stovek Kurdů a statisíce lidí musely prchnout z domovů. Miliony ušetřených životů je samozřejmě pouhá trumpovina, ale i nějaký klid v oblasti je stále iluzorní, protože turecká ofenzíva i americký postup jen vytvořily další ohniska napětí.

V Turecku, kde tamních více než 12 milionů Kurdů má i zakázáno mluvit svým jazykem, ale turecká ofenziva probudila nacionální nadšení. Zatímco svět se děsil válečných zločinů tureckých vojáků a hlavně jejich spojenců z takzvané Syrské národní armády, turečtí fotbaloví reprezentanti salutovali při mezinárodních utkáních na znamení podpory svých bojovníků.

Skandál způsobili i bulharští fotbaloví příznivci, velice hrubě rasisticky uráželi anglické fotbalisty tmavé pleti. Dočkali se odplaty, Anglie v Sofii vyhrála 6:0 a Bulhary čekají ještě tvrdé sankce od fotbalové asociace. Ať si s pravdou a temnými pudy nikdo nehraje, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

