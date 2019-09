Podle kalendáře ještě ani nezačal podzim, ale v Česku už po horkém létě začalo mrznout. Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vrátil do hry trestní stíhání premiéra Babiše a spol. v kauze Čapí hnízdo, prezident Miloš Zeman by podle svého prohlášení v televizi Barrandov využil ústavních pravomocí a toto stíhání zastavil takzvanou abolicí. Komentář Praha 12:00 22. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) by se tak ocitl v nepočetné společnosti současnou hlavou státu omilostněných, kterými doposud byli hlavně nevyléčitelně či těžce nemocní a nájemný vrah Kajínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Týden očima Petra Schwarze: Odkud přichází mráz

Pravda, vloni v lednu, když před prezidentskými volbami usiloval v televizní debatě o hlasy voličů, Miloš Zeman tvrdil, že Babišovi milost v žádném případě neudělí - a že názor v této věci nezmění, protože by se tím naprosto zesměšnil. Jenže to bylo vloni a prezidentské volby už mezitím vyhrál.

Výsledky práce nejvyššího státního zástupce, který je zákonem vázán, aby rozhodnutí o zastavení trestního stíhání přezkoumal a podle výsledku tohoto přezkumu potvrdil či zrušil, shrnul prezident do lakonických výrazů „když se do toho už nebude vrtat“ a „kdyby se do toho vrtalo“.

A kdyby se tedy „do toho vrtalo“, považoval by to Miloš Zeman podle svých slov za „politické“, protože podle jeho názoru „státní zástupci odvedli dobrou práci“. Chybičkou je, že posouzení práce státních zástupců je sice na Zemanovi, ale Pavlovi, nejvyšším státním zástupci, a nikoli na politikovi prezidentovi.

Starosti s divou i zdivočelou zvěří

Vůbec půvabné pak je, že svou vlastní abolici by si případně musel podle Ústavy spolupodepsat i premiér Babiš nebo jím určený člen vlády. Babiš dříve uvedl, že by se tím „totálně zkompromitoval“, což lze jedině podepsat.

Opozice a média vytváří nepřípustný tlak, vysvětluje Ovčáček, proč prezident uvažuje o abolici pro Babiše Číst článek

Mít prezidenta, který se podle vlastního názoru „totálně zesměšnil“, a premiéra, který by se rovněž podle vlastního názoru „totálně zkompromitoval“, by už bylo docela příliš, i když jsme na mnohé zvyklí. To ale dalece předbíháme, zatím má věc v rukou justice, jen by jí do toho neměl nikdo mluvit. Zvláště ne ten, kdo by měl zaručovat právní stát.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) předal ocenění za šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí staronovému šéfovi Ústřední knihovnické rady Vítu Richterovi, jehož minulý ministr kultury Antonín Staněk (rovněž z ČSSD) těsně před svým odchodem z funkce z předsednictví odvolal a který byl tento týden do této funkce znovu zvolen.

Zaorálek také oznámil, že předělá návrh památkového zákona, který Staněk označoval za jeden ze svých největších přínosů, a který nejen kritizovali odborníci, ale byl podle ministryně pro místní rozvoj za ANO Kláry Dostálové i v rozporu s novým stavebním zákonem. Zaorálek tak má stále dost práce s úklidem po neblahém působení svého předchůdce, jehož odvolání bránil prezident Zeman tak dlouho, až to způsobilo několikaměsíční politickou krizi.

Jemenští povstalečtí Húsiové se přihlásili k útoku na hlavní saúdskoarabská ropná zařízení, který způsobil otřes na světovém trhu s ropou. Podle Saúdské Arábie i Spojených států ale přišel útok z Íránu, koneckonců lze jen těžko vysvětlit, jak by mohlo ohlášených deset povstaleckých dronů způsobit prokázaných sedmnáct zásahů. Přituhuje i na Blízkém východu.

Třiadvacetiletý ruský herec Pavel Ustinov byl po sedmi týdnech propuštěn z vězení, kam byl odsouzen na tři a půl roku za údajné napadení policisty při nepovolené demonstraci. Ustinov tvrdil, že nikoho nenapadl, což potvrdilo i několik videí zveřejněných na sociálních sítích. Jeho odsouzení vyvolalo tak silné protesty, že o Ustinovovo propuštění žádala i sama prokuratura, která pro něj předtím žádala šestiletý trest.

V Praze zaútočili sršni na skupinu lidí, osm napadených skončilo v nemocnici. Jo, a rodině z Černošic se na zahradě usídlila divoká prasata a rozryla vše až k domu. Ať nás starosti s divou i zdivočelou zvěří minou, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu