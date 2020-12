Týden očima Petra Schwarze: Problémy, umělé problémy a umělé maso

Stopku má pořád živá kultura, divadla, koncerty i kina. Zavřeno bude mít nadále Pražský hrad, na který podle prezidentského mluvčího Ovčáčka a kancléře Mynáře není možné automaticky aplikovat opatření platná pro jiné hrady, památky nebo galerie, protože by například přeplněná nádvoří mohla ohrozit zdraví návštěvníků.

Neotevřela ani některá pohostinství a část z nich už asi neotevře nikdy. Největší nával zájemců mají teď kadeřnictví a fronta se stála třeba i na výstavu Rembrandta. Od 18. prosince mají v Česku otevřít i lyžařské vleky a lanovky, ty ve většině Evropy zůstanou zavřené přinejmenším do Vánoc, zpravidla ale ještě déle.

Za našimi hranicemi totiž protikoronavirová opatření zatím spíše zpřísňují než uvolňují a mnohde počítají i s tím, že ani na Vánoce se nebude u svátečního stolu smět setkat moc lidí, aby neriskovali třetí vlnu nákazy. „Budou to jiné Vánoce,“ upozornil italský premiér Conte. A podobně varoval i francouzský prezident Macron: „Nebudou to Vánoce, na které jsme zvyklí.“

Národní koordinátor testování na covid-19 Hajdúch rezignoval, mimo jiné proto, že nechtěl dál odborně krýt politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí, a přitom se o některých dozvídal až z médií.

Ještě dva týdny se mohou nechat zdarma testovat pedagogové, zatím o to ale měli dost malý zájem, přestože na školách se i přes omezený provoz nákaza docela rychle šíří. Od 18. prosince by pak měli mít možnost se nechat před vánočními svátky zdarma otestovat všichni.

Ať se můžeme radovat z věcí, které nejsou umělé

Pokus o vývoj naší vlastní české protikoronavirové vakcíny skončil, podle ministra zdravotnictví Blatného už v něm není potřeba pokračovat, když jsou na trhu vakcíny jiné. Které navíc fungují, chtělo by se dodat.

Těmito vakcínami by chtěl stát do poloviny příštího roku proočkovat 5,5 milionu lidí – tolik se jich ale podle průzkumů zatím nechat očkovat nechce, i když je to jediná cesta v dohledu, jak pandemii zastavit a vrátit se k normálnímu životu.

Přestože očkování má být nepovinné, zdarma a stát má převzít zodpovědnost za případné vedlejší účinky, někteří zákonodárci ve sněmovně se rozhodli bojovat proti tomu, co nazývají „vznik dvoutřídní společnosti očkovaných a neočkovaných“. Například podle nezařazeného poslance Volného, zvoleného za SPD, kvůli tomu „poteče dříve nebo později krev“ a je to „znásilnění vakcínou“. Jako vážně.

Ve Spojených státech se stal určitou kultovní záležitostí erotický román o vědkyni, která se zamilovala do koronaviru a zkumavka s ním v ní vzbuzuje milostné touhy, ale autorka knihy přiznává, že ji napsala jen pro peníze.

Podle několika europoslanců potvrzuje konečná verze auditu Evropské komise střet zájmů premiéra Babiše. Maďarsko a Polsko stále blokují schválení evropského rozpočtu a zároveň i bilionového záchranného koronavirového balíku, vadí jim, že čerpání dotací má být podmíněno vládou práva v zemi, která dotace přijímá.

Jen pro vyjasnění – nejde tedy o to, že by se měnila pravidla, ale o to, že ta země, která je nedodržuje, by kvůli tomu mohla přijít o peníze z kapes evropských daňových poplatníků.

Maďarský premiér Orbán navíc přišel nyní v Bruselu o svého asi nejvýznamnějšího politika. Když o minulém víkendu oznámil rezignaci dlouholetý europoslanec Szájer s odkazem na rostoucí duševní zátěž, Orbánův Fidesz na něj pěl chválu a označil ho za nejuznávanějšího maďarského europoslance a za nekompromisního obránce maďarské suverenity a maďarských hodnot.

Jenže vzápětí se ukázalo, že belgická policie kvůli porušování protikoronavirových opatření vpadla na sex party pětadvaceti převážně nahých mužů a Szájer se zranil při pokusu utéct před strážci zákona oknem po okapu, navíc mu v batohu našli drogu. Ach, ty hodnoty.

Donald Trump stále odmítá uznat porážku v prezidentských volbách a mluví o velkých podvodech, přestože i jeden z jeho nejvěrnějších, ministr spravedlnosti Barr, potvrdil, že jeho úřad žádné důkazy o významných podvodech nezaznamenal.

Singapur jako první země na světě povolil maso, které nepochází ze zvířat, ale je vypěstováno ze zvířecích buněk laboratorně. Izraelský start-up oznámil, že umí laboratorně bez krav vyrobit mléko a mléčné výrobky. Ať se můžeme pořád radovat z věcí, které nejsou umělé, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu