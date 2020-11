Týden očima Petra Schwarze: Zvláštní formy legrace

Rozvolnit, či nerozvolnit? Otevřít obchody a další provozovny už od pondělka, či neotevřít? To je ta otázka, kterou má vláda vyřešit na svém mimořádném zasedání. Až do nedělního večera si tak provozovatelé budou moct leda tak tipovat, jestli mají na druhý den povolat zaměstnance či sebe do práce, nebo vyhlásit konec poplachu a zároveň i mnoha nadějí. Komentář Praha 9:43 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do konce roku měl být vypsán 160miliardový tendr na dostavbu Dukovan | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

Přitom na začátku týdne mluvili všichni zodpovědní o otevření obchodů jako o téměř jisté záležitosti, postupem dní ale začali ministr zdravotnictví Blatný i premiér Babiš brzdit a své varování přidala i hlavní hygienička.

Ukázalo se totiž, že celkově dobrá „psí“ čísla táhne hlavně Praha, zatímco jinde většinou není situace zdaleka tak dobrá a v některých krajích je naopak stále dost zlá. Tak uvidíme, čím nás vláda překvapí, zatím se to bez překvapení obešlo málokdy.

Dlouhá léta pro něj neměl dobré slovo a před časem se dokonce i vyjádřil, že by neměl nic proti jeho zrušení, teď je ale i pro premiéra Andreje Babiše (ANO) Senát náhle důležitou pojistkou. A musel do něj vyrazit s prosíkem, aby horní komora parlamentu zabránila „katastrofě“, jak předseda vlády trefně nazval daňový balíček schválený sněmovnou.

Podle Babišovy představy řešení této katastrofy pro státní finance by Senát měl beze změny ponechat premiérem navržené zrušení superhrubé mzdy a naopak odmítnout zvýšení slevy na poplatníka navržené pirátem Mikulášem Ferjenčíkem.

Premiér Ferjenčíka obvinil, že svůj návrh podal „ze srandy“, a také obvinil – oprávněně – sociální demokraty, že jejich požadavky na zvýšení daní by poškodily už tak těžce zkoušené živnostníky.

Babiš ale zároveň cudně pomíjí, že na rozdíl od toho Ferjenčíkova návrhu 600 tisícům OSVČ takříkajíc „na plný úvazek“ ten jeho návrh vůbec nijak nepomáhá a stejně tak nic na výplatní pásce nepřidá ani více než deseti procentům zaměstnanců s nejnižšími příjmy, tedy těm nejpotřebnějším – to ostatně nepřidá ani ten Ferjenčíkův.

A ještě jedna věc – proklamovaným záměrem je podpořit v krizi spotřebu. Jenže lidé se už chovají tak, jak to obvykle v krizi dělají – pokud mohou, šetří. A sypání peněz roztáčí inflaci, už tak u nás v evropském rámci hodně vysokou, takže peníze rychleji ztrácí hodnotu, jak ty na pásce, tak ony úspory, a to se týká úplně všech voličů i nevoličů.

A tak se nechtěnou vizionářkou a určitým předobrazem doby nadcházející může stát ona nebohá seniorka z Ostravy, která vytřepávala povlečení tak důkladně, až s ním z okna vytřepala i stotisícové úspory.

Smát věcem, které jsou legrační

Do konce roku měl být vypsán 160miliardový tendr na dostavbu Dukovan – a ještě v závěru minulého týdne si vicepremiér Havlíček, který je s ČEZem za přípravu tendru zodpovědný, pochvaloval, jak jde vše podle plánu. Už je to ale jinak. Premiér Babiš pro Český rozhlas uvedl, že tendr není zatím připraven a že by o takto důležitém tendru vůbec neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami.

Tedy, na kdy jsou plánované volby, se opravdu vědělo už dost dlouho, ale jinak má premiér Babiš pravdu, s tou výhradou, že pro rozhodnutí o takto důležitém tendru by si jakákoli vláda měla zajistit širší politickou podporu. Přitom ani členové současného kabinetu nejsou jednotní v názoru, jestli do tendru pustit ruské a čínské firmy, nebo jestli by to bylo pro stát přílišné bezpečnostní riziko.

Prezidentův klíčový poradce Martin Nejedlý náhle odletěl jednat z pověření Hradu do Ruska, povolení mu vyřizovala ruská vicepremiérka. Podle svých slov Nejedlý rozhodně nemá jednat o Dukovanech, ale o vzájemných vztazích a návštěvách, ministerstvo zahraničí ani ambasáda v Moskvě o obsahu jeho cesty nic neví.

Izraelští vědci oznámili, že se jim podařilo u skupinky starších lidí pomocí podávání čistého kyslíku v přetlakové komoře zpomalit, či dokonce obrátit proces stárnutí, snad to také není nějaká legrace. V Praze překvapila hotelového hosta při ubytovávání krajta pozorující okolí pohodlně stočená v záchodové míse, odkud tam připutovala, není známo.

Na Českokrumlovsku ukradl jelen lovci pušku – vyplašen psy vyskočil proti nimrodovi z houští, parožím mu strhl kulovnici z ramene a zmizel s ní v lese. Ať se i v této době můžeme smát hlavně věcem, které jsou opravdu legrační, přeje sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu