Týden očima Petra Schwarze: Když nemáte telefon, telefonujte aneb Vskutku dobré rady

Belgická vláda se tento týden dočkala kritiky i posměchu, když se ve věstníku, na kterém zveřejňuje všelijaké zákony, vyhlášky a nařízení, zčistajasna objevil uprostřed zákona o ceně léků recept na přípravu chřestu i s přáním dobré chuti na závěr. Úřady tento „omyl" promptně napravily, přesto se v Belgii hojně diskutoval a všimla si ho třeba i britská BBC. Komentář Praha 15:46 6. června 2021

To u nás už nějaké prkotiny ve vládních materiálech snad ani nestojí za pozornost úředníků – a tak ještě mnoho měsíců po zahájení registrace k očkování na covid můžeme v manuálu pro zájemce o tuto registraci na stránkách ministerstva zdravotnictví, v sekci často kladených dotazů, hned na začátku najít na otázku „Co mám dělat, když nemám telefon?“ famózní radu „Obraťte se na asistenční linku 1221, každý den od 8 do 19 hodin“.

Jasně, když nemáte telefon, telefonujte, ale jen ve vymezených hodinách, jindy tam nejsou.

Je hezké vědět, že na ministerstvu neztrácejí svůj pořádně černý humor ani v těch nejkritičtějších dobách a vysmívají se sami sobě, že nedokážou sestavit ani ten nejjednodušší materiál, aby dával smysl.

Pak už se nemusíme divit, že tento týden Nejvyšší správní soud označil za nezákonné další z plošných opatření kabinetu Andreje Babiše (ANO) přijatých na základě opatření ministerstva zdravotnictví, tentokrát dubnové uzavření mateřských a základních škol.

Odolnost vůči radám

Rada přišla i od předsedy dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina. Česko by podle něho mělo být Rusku zavázané a vděčné za vše, co pro něj udělalo, nežádat odškodnění za nějaké Vrbětice, pamatovat, že „ruskému rolníkovi trvá dlouho, než zapřáhne, ale pak jede rychle“, a omluvit se.

Zajímavá rada, a ještě zajímavější je, že jeden z nejvyšších ruských představitelů toto nežádá jen po nás, ale zároveň po Ukrajině a státech Pobaltí, a řadí nás přitom nepřímo na stejnou úroveň, tedy ne mezi za sovětských dob alespoň formálně samostatné státy, ale mezi přímé součásti ruského impéria zvaného Sovětský svaz. A to je jistě dobré vědět.

Podle Volodina jsme i my naopak dlužni Rusku, protože občané Ruské federace prý nepožadovali od nás to, co nám dávali a sami si odtrhovali od úst. Těžko říct, jestli do toho zahrnuje i sovětskou okupaci, ale hovoří o jakési ochraně před vnějšími hrozbami – to by v jeho očích mohlo být totéž.

A vůbec pikantní je jeho výzva, abychom nezapomněli, že Rusko na sebe vzalo závazky ohledně splacení dluhu Sovětského svazu, tedy toho dluhu, o kterém se v jiných souvislostech teď hodně hovořilo i u nás, toho dluhu, ze kterého nám Rusko polovinu, tedy přes 50 miliard, nesplatilo vůbec – a z té druhé poloviny za Zemanovy vlády ještě většina po cestě do českého státního rozpočtu jaksi dodnes nevysvětlitelně zmizela.

Hlasování o nedůvěře Babišově vládě v Poslanecké sněmovně přineslo nakonec uspokojení všem – vláda důvěru obhájila, komunisté vládu podrželi i jakoby nepodrželi a mohli voličům ukázat, že se distancují ode všech, opoziční koalice si mohly oddechnout, že nedůvěra neprošla a nemusí se bát, co prezident Miloš Zeman vymyslí, SPD potvrdila svým voličům, že je prostě proti, a i dvě poslankyně Trikolóry aspoň sundaly roušky, takže se mluvilo i o nich.

A všichni dohromady si mohli plamennými projevy rozdmýchat volební kampaně, prostě všeobecný úspěch.

Prezident Zeman slavnostně otevřel lávku v Lánské oboře. Slovensko zahajuje očkování Sputnikem, ale avizovaný zájem o něj se nedostavil, na 200 tisíc dávek se přihlásilo 5 tisíc zájemců. Stádo patnácti slonů z neznámých důvodů opustilo v jižní Číně rezervaci a vydalo se na túru, zatím urazilo 500 kilometrů.

Telefonické „rady“ údajných bankovních úředníků připravily šestatřicetiletého muže ze Šumperska o 200 tisíc. Podvodníci mu zavolali, že má napadený účet a někdo se z něj snaží vybrat peníze a zároveň si další peníze na jeho konto vypůjčit. Muž podle jejich instrukcí ve snaze peníze zachránit vybral z bankomatu sto tisíc, další peníze si vypůjčil od své banky na předschválený úvěr a rovněž vybral a všechny pak přes bankomat na kryptoměny odeslal do neznáma. Odolnost vůči nevyžádaným a nehorázným radám všeho druhu přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

