Týden Petra Schwarze: Ten neví to a ten zas tohle…, a všichni dohromady mají moc

Od začátku týdne povolila vláda spustit lyžařské vleky a lanovky, v pondělí od rána tak bylo možné na Červenohorském sedle lyžovat, v poledne sníh na poslední tamní sjezdovce roztál. Tatérům vláda výslovně povolila otevřít salóny, ministerstvo zdravotnictví ale výslovně zakázalo „provádět činnosti, které vedou k narušení integrity kůže" – to je kupodivu právě něco, co mají tatéři v popisu práce. Komentář Praha 15:53 16. května 2021

Než to vláda opravila, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) tatérům doporučil, aby v otevřených salónech „konzultovali“.

Opakovaně vláda ujistila, že její prioritou je vrátit žáky a studenty do škol, a tak týden před středními a vysokými školami otevře od pondělí restaurační zahrádky.

Aby se na nich studenti a další mladí nezdržovali, vláda tam původně zakázala wi-fi a hudbu – wifinu pak zas povolila a zároveň uznala, že hospodští nemohou kontrolovat potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání covidu, takže tato potvrzení budou muset hosté zahrádek pod hrozbou pokuty ukazovat hygienikům a policistům, jestli tedy ti na kontroly budou schopni najít kapacity.

Pořadatelé už rovněž povolených venkovních kulturních akcí přitom u návštěvníků tato potvrzení kontrolovat musí, logiku ve vládních opatřeních už ale asi nehledá ani ten největší optimista.

Mimochodem, středoškoláci se mají vrátit do lavic v den, kdy začínají maturity, takže učit se budou v tom týdnu těžko, vysokoškoláci zase v době, kdy už velké části z nich skončí přednášky a začne zkouškové období.

Snaha uniknout době

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal rezignaci, zdůvodnil ji tlakem ze strany ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové s tím, že odrážení jejích útoků mu zabraňuje věnovat se práci, Benešová tak nyní bude hledat jeho nástupce.

V těžko uvěřitelný závod v rychlosti klikání proměnilo ministerstvo pro místní rozvoj rozdělování miliard mimořádných evropských dotací pro nemocnice.

Po splnění relativně jednoduchých kritérií o úspěchu žádosti v podstatě rozhodovalo, které nemocnice ji dokázaly v určený čas odkliknout nejdříve. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) odmítla jakékoli pochybení, po tvrdé kritice ale další kolo této podivné soutěže odložila.

Ministr zdravotnictví ua ANO Petr Arenberger poděkoval novinářům, že mu vysvětlili rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním. Kvůli nepochopení tohoto rozdílu prý původně nepřiznal stomilionový majetek a mnohamilionové příjmy. Střet zájmů také asi nepochopil, Vinohradské nemocnici, kterou předtím vedl, pronajímal za miliony ročně svou nemovitost.

Klinické studie prováděné v rámci jeho soukromé ordinace by se prý nemocnici nerentovaly, podle zjištění médií ale příjmy nemocnice z této lukrativní činnosti od Arenbergerova nástupu do ředitelské funkce klesaly. K rezignaci ministr důvod nevidí – to už také asi nikoho nepřekvapí.

Dost těžko se chápe krok obou opozičních koalic – vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě na začátku června, jeho výsledek ale bude záviset na postoji komunistů. Nedůvěra sněmovny vládě by ale jen dala další páku do rukou Hradu s jeho vstřícnými postoji k Rusku – to zřejmě cílem opozice být nemá.

Prezident Miloš Zeman přitom tento týden dal diplomaticky najevo svou nelibost nad současnými postoji vlády tím, že při hradní verzi pietního aktu za oběti koronaviru s třiceti tisíci svíček v plastových pivních kelímcích nepřímo připsal Babišovu kabinetu za tyto oběti zodpovědnost.

A Rusko oficiálně zveřejnilo svůj seznam nepřátelských zemí s pouhými dvěma položkami – Českem a Spojenými státy.

Až uprostřed obchodu zaparkovala v Jeseníku svůj vůz žena, která zazmatkovala za volantem a skleněnými dveřmi projela z parkoviště mezi regály. Nechtěně tak poskytla působivou ilustraci nákupní horečky po otevření dlouho uzavřených obchodů.

Půl roku pohřešovanou téměř padesátiletou ženu v americkém Utahu našli policisté v nehostinném odlehlém kaňonu. Policistům oznámila, že si potřebovala odpočinout od lidí a do kaňonu se chce vrátit. Místní strážce zákona neskrýval obdiv, za 30 let služby se nesetkal s tím, že by někdo v takových podmínkách dokázal mrazivou zimu přežít.

Potraviny nalezené v malém opuštěném stanu žena doplňovala rostlinami, jejich plody a vodou z řeky. Ať nemusíme zacházet do extrémů ve snaze uniknout době, která vymknuta z kloubů šílí, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu