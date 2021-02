Týden očima Petra Schwarze: Lunapark v hlavě a pokus o cestu proti proudu času

Tento týden přinesl i několik dobrých zpráv: jednodávková vakcína od firmy Johnson & Johnson by mohla být pro Evropu schválená v řádu několika týdnů, v březnu by měl do Česka dorazit v předstihu objednaný proticovidový lék od Regeneronu, který pomohl Donaldu Trumpovi a evropský regulátor ho v pátek doporučil k užívání. Komentář Praha 15:16 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina ruských diplomatů a jejich rodinní příslušníci se vrátili do Ruska ze Severní Koreje. Část cesty absolvovali na ručně poháněné drezíně | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ve Velké Británii se koronavirová situace natolik zlepšila, že premiér Boris Johnson představil pětiměsíční plán, jak by se země postupně mohla dostat do normálu.

Americký prezident Joe Biden ujistil, že Spojené státy nikdy neuznají anexi Krymu a budou usilovat o to, aby se Rusko z agrese vůči Ukrajině zpovídalo.

V Austrálii zachránili silně podvyživenou, několik let zaběhlou ovci, kterou tížilo přes 35 kilo vlny, kvůli které už prakticky neviděla a jen těžko se s touto zátěží hýbala.

Ruští diplomaté našli způsob, jak se dostat i s rodinami a zavazadly ze Severní Korey, která kvůli pandemii prakticky přerušila dopravní spojení s okolním světem – poslední úsek k hranici překonali ručně poháněnou drezínou.

Hezké gesto přišlo z Pražského hradu. Prezident Miloš Zeman poslal povzbuzující dopis s vyjádřením podpory někdejší barmské disidentce a pozdější de facto premiérce Su Ťij, na návrh Václava Havla nositelce Nobelovy ceny míru.

Barmská armáda ji drží na neznámém místě po vojenském převratu, který byl reakcí na drtivé vítězství Su Ťij a její Národní ligy pro demokracii v parlamentních volbách. To už, pravda, dobrá zpráva zrovna není, ale ty jsou vůbec teď, zvláště u nás, nedostatkovým zbožím.

Zodpovědnost a naděje v lepší příští

Takže stav země: počet obětí covidu překročil 20 tisíc, to je, jako by za pár měsíců úplně vymřel třeba Beroun nebo Náchod. Rok po začátku pandemie u nás je situace horší, než kdy byla, žijeme budoucí učebnice dějepisu, stali jsme se výstražným příkladem pro celý svět.

Počet nakažených i nemocných stále rychle stoupá, boj proti rozšíření britské mutace jsme už prohráli a dorazila k nám i hrůza jihoafrická. Pokud nezabere třítýdenní drastické omezení pohybu s některými dalšími novými opatřeními, kabinetu Andreje Babiše (ANO) už nezbývá moc možností, co ještě zkusit. Zastavit průmysl se zatím neodvážil, rozdané desítky miliard chybí.

Koneckonců ministryně financí za ANO Alena Schillerová uvedla, že její úřad ve své prognóze počítá s tím, že od poloviny roku bude ekonomika již naplno fungovat, peníze na delší kompenzace nemá.

Podle ministra zdravotnictví za ANO Jana Blatného je cílem současných opatření, abychom se po očekávaném zhoršení situace v nejbližší době byli schopni za ony tři týdny alespoň vrátit do současného stavu, s tím rozdílem, že křivka nakažených nebude už stoupat, ale klesat – pak do poloviny roku zbydou tři měsíce a šmytec.

Premiér Babiš vyjádřil naději, že se lidé nyní začnou chovat jako před rokem, kdy byli z pandemie vystrašení. Ano, tehdy byla spousta lidí vyděšených, že na to nebyl hezký pohled, ale hlavně ještě věřili, že vláda ví, co dělá, a to už nyní neplatí, ty pocity jsou úplně jiné.

Nezbývá než úpěnlivě doufat, že si dostatečný počet lidí uvědomí, že bez ohledu na to, kam nás vláda zavedla, je potřeba pravidla dodržovat, aby nebylo ještě hůře.

Zemřel autor citátu ‚Jen mrtví se neangažují‘ Lawrence Ferlinghetti. Bylo mu 101 let Číst článek

Třeba Portugalci to dokázali, protože si uvědomili, že po zdravotní katastrofě čeká ještě katastrofa ekonomická. Snad dokážeme to, co Portugalci, a ostatně prakticky všichni Evropané, dno, ke kterému můžeme spadnout, je totiž hodně hluboko.

Kvůli koronavirovým omezením se musel konat za zavřenými dveřmi pohřeb filozofa a pedagoga Jana Sokola, chartisty a také někdejšího kandidáta na prezidentský úřad. V požehnaném věku sta a jednoho roku odešel básník, vydavatel a knihkupec Lawrence Ferlinghetti, který ve sbírce Lunapark v hlavě došel ke slavnému poznání, že svět je báječné místo k narození.

Pokud vám mimo jiné příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech, a že se na tom světě dá dělat spousta věcí a prostě „si to užívat“, jenže zrovna když jste v nejlepším, přijde usměvavý funebrák.

Hodně podnětných a úžasných osobností, ale také trpělivost, zodpovědnost a naději v lepší příští přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu