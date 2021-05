Exkluzivní procházka s výhledem do hlubin

Prezident zpochybnil dostatečnost důkazů proti ruským agentům, vážné podezření proti nim je podle něj druhou vyšetřovací verzí, když za tu první označil chybnou manipulaci s materiálem. To je směr, kterým se vyšetřovatelé už dávno neubírají a i Miloš Zeman ho kdysi odmítl.

Teď ale chce, aby se vyšetřování ubíralo znovu i tudy, i když by to logicky znamenalo, že policie by musela místo sledování jasných stop část své kapacity vrhnout na zkoumání něčeho, co už vyšetřovala s nulovým výsledkem, a jen by ohrozila vyšetřování současné.

Aby dodal váhy tomuto zvláštnímu požadavku vůči policii, podpořil ho prezident slovy, že si to přeje jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam podle něho policie „nepochybně patří“.

Jenže policii prezident nepochybně nevelí, do ozbrojených sil podle definice patří jen armáda, Hradní stráž a jeho vojenská kancelář, takže policii velí stejně jako třeba klubu lukostřelců.

A ještě jedna perlička, jak prezident „exkluzivně“ uvedl, pokud by si sněmovna odhlasovala své rozpuštění, aby dosáhla předčasných voleb, nic by to neznamenalo, protože on to prý podle Ústavy může odmítnout – to je také lež, protože podle Ústavy právě v tomto případě sněmovnu rozpustit musí. To bylo tedy zajímavé „vyfutrování“.

Ať neskončíme v kleci

Jenže klíčovým slovem prezidentova vystoupení byl Rosatom, i když ho vyslovil jen dvakrát. Poprvé, když vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany dal jako jediný příklad trestu pro Rusko, který by ale měl přijít teprve tehdy, až budou i podle prezidenta důkazy dostatečné.

Pravda, člověk by řekl, že v takovém případě by měl přijít spíše na řadu požadavek na odškodnění za mrtvé a na náhradu miliardové škody a to, že Rosatom přijde o kšeft, by se rozumělo samo sebou, ale ne tak hlava státu.

Navíc prezident naznačil, že stejně definitivně o tomto tendru bude rozhodovat až příští vláda, takže by byl případně čas do něj Rosatom ještě vrátit.

Je docela zvláštní, že i při současném stavu důkazů ve vrbětické kauze někdo může stále uvažovat o tom, že by nejdůležitější českou strategickou stavbu za dlouhá desetiletí mohl mít na starost státní podnik země, která se stále nesmířila s tím, že už nepatříme mezi její satelity, a jejíž ambasáda v Praze se i podle prezidenta hemžila špiony místo odborníků na spolupráci.

Slovensko zveřejnilo smlouvu, na základě které nakoupila vláda bývalého premiéra Igora Matoviče ruskou vakcínu Sputnik V, a je to poučný dokument. Nezaručuje účinnost vakcíny, uvádí, že může mít jiné než deklarované složení, zato za případné nežádoucí účinky není zodpovědný výrobce, ale odběratel. Prostě skvělý kauf.

Na severozápadě Portugalska slavnostně otevřeli nejdelší visutou lávku pro pěší na světě. Půlkilometrová procházka po ní nabízí za mírného pohupování konstrukce pohled skrze ocelovou mřížku pod nohama do 175 metrů hluboké propasti. Kteří čeští politici už mají v plánu se tam vydat trénovat, to zatím není známo. V Brně kdosi ukradl popelářský vůz.

Tři měsíce trvalo sedmadvacetiletému Rusovi, než se mu podařilo vypadnout z čínské reality show, jejíž účastníci byli bez možnosti kontaktu s okolním světem zavření na tropickém ostrově, kde plnili různé úkoly a vítězové měli vytvořit boy band.

Mladík, který umí čínsky, se organizátorům přihlásil jako jazykový pomocník pro dva japonské účastníky, omylem ale podepsal smlouvu pro účinkujícího a producenti ho pak pod hrozbou vysoké pokuty už nechtěli pustit z drápů. Jeho jednoznačná snaha co nejdříve ze soutěže vypadnout pak čínské televizní diváky vedla k tomu, že ho hlasováním drželi odříznutého od světa mezi adepty slávy v showbyznysu čtvrt roku až do samotného finále.

Ať si umíme dávat pozor na to, co nám kdo předkládá, a svou neopatrností neskončíme v kleci, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu