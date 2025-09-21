Týnský chrám se pro mši za Charlie Kirka skvěle hodil
Není to tak časté, aby se u nás sloužily mše za člověka z jiného kontinentu. Takovou bohoslužbu bylo možné navštívit v Týnském chrámu, a to za zavražděného Charlie Kirka.
Za souhlasu i nesouhlasu mnohých. Přinejmenším se dá říci, že zrovna volba kostela byla vlastně nečekaně případná.
Na místě dnešního chrámu stál kostelík už před devíti stoletími. S lokalitou je spojeno mnoho pozitivního, kdysi tu byl špitál, pozdější větší, gotický kostel financovali kupci, kteří se smírně dohodli na kázání v češtině i němčině. Přijímalo se tu podobojí, zpívalo a četlo se tu česky dříve než ledaskde jinde. Vlastně jsou to důležité kapitoly z dějin české tolerance a umírněnosti.
Jak do toho zapadá mše za Charlieho Kirka? Trochu jinak. Týn byl totiž také dějištěm četných kulturních válek naší minulosti. Vedených někdy i násilně.
Roku 1412 byl sťat Martin Krydelko, který zde hlasitě kritizoval prodávání odpustků. V roce 1415 se kostela násilím zmocnili Husovi příznivci. O čtyři roky později jim byl na příkaz krále Václava zase odňat, než si ho zase vzali zpátky.
1448 byl do Týna uveden papežský vyslanec Juan Carvajal, ale po následném obsazení Prahy Jiřím z Poděbrad se mohl do chrámu vrátit mezitím vyhnaný kališník Jan Rokycana. Roku 1524, kdy naopak vrcholila honba luterány a české bratry, ti, kdo se nemohli vykoupit nebo nechtěli odejít z Prahy, museli odvolat právě v Týnu.
Po bitvě na Bílé hoře byly vyneseny, spáleny a pohozeny ostatky zmíněného Rokycany, odstraněn byl kalich z průčelí i socha Jiřího z Poděbrad. Vystřídaly je socha Panny Marie a socha zapáleného rekatolizátora Ferdinanda II.
Umlčování televizních společností v USA. To už je na hraně násilného potírání opozice, říká Pondělíček
Číst článek
Už roku 1631, během vpádu saských vojáků do Prahy, obsadili kostel vyhnaní čeští protestanti, kteří se s cizím vojskem vrátili dočasně do Čech. Albrecht z Valdštejna Sasy brzy vytlačil, a kostel se vrátil zpět do katolických rukou. O dalších dvacet let později byla v Týnu spojena ponížená Karlova univerzita s triumfujícím jezuitským Klementinem.
Přímo na půdě Týna byl koncem 17. století také pohřben židovský chlapec Šimon Abeles, kterého podle tehdejšího církevního výkladu zabil jeho otec proto, že syn chtěl přijmout křesťanskou víru. S otcem a dalším mužem byl uspořádán dobový monstrproces, včetně mučení a zmanipulovaných svědectví. Jako triumfální akce byl organizován i pohřeb malého Šimona v Týnu, průvod se zastavil i u Mariánského sloupu. Šimon jako svědectví tehdejší doby leží pohřben v Týnu dodnes.
Alternativní historie
To není úplný výčet podivných momentů z dějin tohoto kostela. Samotný Týn za ně nemůže, ale docela dobře ilustruje české spory a „kulturní války“.
‚Zkreslování zpráv.‘ O stažení Kimmela z vysílání se zasadil Trumpem dosažený šéf úřadu
Číst článek
Zapadá do nich i nečekaná mše za Charlie Kirka. Jeho osobu jsem nesledoval, a nehodlám soudit, jaký byl. O skutečného Kirka v těchto bojích vlastně ani nejde o moc víc než o skutečného Abelese, bojuje se tu o druhý život postav.
Krátce před Kirkovou vraždou se i u nás odehrála debata o hlubším významu vraždy ukrajinské běženkyně Iryny Zarucké v Severní Karolíně. Pro jedny byla Zarucká bělošským protějškem George Floyda a skoro mučednicí, druzí ty první obviňovali ze zneužívání jedné konkrétní vraždy. Tak jako Kirk byl pro někoho novým Martinem Lutherem Kingem, a pro jiného člověkem, který jen sklidil, co sám zasel.
Střední poloha se mezi těmito názory hledá opravdu těžko, zejména v dnešní Americe. A kupodivu i u nás, jako kdybychom sami neměli tolik nedořešeného. Takže sice nevím, jestli se v Praze měla za Charlie Kirka sloužit zádušní mše, ale když už se tak stalo, Týnský chrám byl pro tento účel jako dělaný.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
Propad preferencí SPOLU ve Středočeském kraji ukazuje, že vládě přestávají věřit i její nejvěrnější
Apolena Rychlíková
Část dětí v Rusku chodí do ‚stalinských škol‘
Alexandr Mitrofanov
Slzy, pot a demokracie nad propastí
Lída Rakušanová
Ukrajina přichází o mladé, a to nejen ve válce
Libor Dvořák