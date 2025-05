U státní maturity propadli politici

Je čas si přiznat, že státní maturita je fiasko a čím dřív ji zrušíme, tím lépe. Jako každý rok je nyní nejvíc slyšet zloba maturantů na už tradiční chyby v maturitních testech státní organizace Cermat. Ale celkový obrázek je ještě mnohem horší. Komentář Praha 6:30 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemůžeme srovnávat znalosti matematiky třeba na učňovských oborech, kde jsou potřeba jiné dovednosti, se studenty gymnázií,“ říká Tomáš Zima | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Co bylo původním cílem maturit v roce 2011, kdy se spouštěly? Garantovat státem určitou úroveň vzdělanosti při výstupu ze střední školy. Nechme nyní stranou odbornou debatu, zda je možné toho docílit testováním a zda je rozumné vystavit stopku méně schopným až po letech jejich procházení systémem. Podstatné je, že to nefunguje.

Pokud u jarního pokusu neuspělo 12,3 procenta studentů a je to dvojnásobek oproti předchozímu roku, tak stát není schopen garantovat zjevně vůbec nic.

Nůžky se rozevírají

Dalším původním cílem bylo porovnání škol a tlak na jejich unifikaci. Nůžky v českém roztříštěném středoškolském vzdělávání se ale spíše otevírají.

Na gymnáziích je neúspěšnost jedno až dvě procenta a státní maturita je pro ně směšně jednoduchá a dohání to školní částí. Na učilištích maturitu ale nesloží čtvrtina žáků, u nástaveb více než třetina.

Je zjevné, že státní testovací průmysl nijak k unifikaci středoškolského vzdělání nepřispěl, gymnázia otravuje, učiliště straší.

A těch cílů bylo samozřejmě více. Už raději ani nevzpomínejme na příslib politiků, že budou dvě úrovně maturity a ta těžší bude automatickou vstupenkou na vysokou školu.

Jednou lehká, podruhé těžká

Na státní maturity se většinou díváme z pohledu systému, ale zkusme se na to podívat z pohledu nyní vyhozeného maturanta. Kdyby se narodil o rok dříve, v pohodě by maturitu složil, protože minulý rok státní testovací průmysl udělal poměrně jednoduché testy.

Navíc se nyní náš neúspěšný maturant může právem vztekat, pokud se zasekl na poslední úloze v matematice. Ta byla chybně sestavena a body tak dostali nakonec všichni. Pokud by se náš maturant v časovém presu věnoval jiné úloze, udělal by lépe a třeba by prolezl.

Každoroční problémy s maturitními testy tak ukazují jednu prostou věc: stát není schopen garantovat stabilní obtížnost testů. Zlí jazykové říkají, že se Cermatu chyba v matematice nyní velmi hodila, protože bez oněch připočtených bodů by po příliš lehké matematice z minulého roku zase matematika byla příliš těžká.

Maturita ze slibů

Úplně nejlepší je ministr školství Mikuláš Bek (za STAN). Ten nepovedené maturitní testy hájí, ale zároveň nově říká, že by celou státní maturitu zrušil a nahradil středoškolským minimem. Má pravdu a odborná komunita po tom volá už roky.

Ať si student během středoškolského studia u státu ověří minimální češtinářskou, matematickou a jazykovou gramotnost, a třeba i opakovaně, dokud to nesloží. Ale maturitní standard ať určuje zase škola.

Kdo však detailně sleduje školskou politiku, má pocit, jako by to od Beka už slyšel. A má pravdu. Spolu s Petrem Gazdíkem (STAN) v roce 2019 představil vzdělávací program svého hnutí, kde jedním ze zásadních slibů bylo právě nahrazení nefunkčních státních maturit středoškolským minimem.

Oba dva politici byli postupně ministry, jejich hnutí drží ministerstvo školství. Ale neudělali nic. To oni nesložili státní maturitu tím, že ji dle svých původních slibů nezrušili.

Autor je publicista