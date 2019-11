Stávkou si učitelé více peněz na platy nevybojují

Osm plus dva rovná se deset. Deset plus nula je rovněž deset. Dva poněkud odlišné početní příklady docházejí ke stejnému výsledku. To pochopí i člověk, který není zrovna matematicky zdatný. K tomu nepotřebuje kvalitního učitele. Přesto není desítka jako desítka. Alespoň z pohledu peněženek pedagogů.

