Učitelům bude potřeba přidat ještě další miliardy

Problém je jinde a je veliký. Řekněme, že dostavba Temelína je proti němu potíž střední velikosti.

Dlouhodobé debaty o učitelských platech skončily zatím větou v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.“ Řeč je o 46 tisících korun a to nevypadá špatně.

I tato vláda tvrdí, že školství a vzdělávání patří mezi její priority, a správně si vyhodnotila, že klíčem k jakémukoliv zlepšení dnešního bídného stavu jsou výborní učitelé. Které za katedry nikdo nedostane, pokud jim nenabídne lákavé platy. Není to podmínka dostatečná, ale nutná.

Jenomže česká ekonomika šlape, nezaměstnanost je nejnižší v celé Evropské unii a platy ve všech oborech letí nahoru. Průměrná hrubá měsíční mzda stoupla letos ve druhém čtvrtletí na 31 851 korun. A nedostaví-li se nějaká strašná ekonomická krize, platy porostou i v dalších letech – předpovídají to ekonomické instituce včetně České národní banky.

Česko není tak bohaté

A i kdyby to nebylo aktuálním raketovým tempem téměř 9 procent, dočká se průměrný zaměstnanec v roce 2021 na výplatní pásce sumy určitě přes 40 tisíc. Učitelé budou mít oněch slíbených 46 tisíc. A kde bude ten úžasný motivační náskok kantorů?

Ekonom Daniel Münich z vědeckého pracoviště CERGE-EI mnoho let upozorňuje, že platy učitelů je potřeba porovnávat s platy ostatních vysokoškoláků v ekonomice, ne s průměrnou mzdou, a že z tohoto srovnání vycházejí čeští učitelé nejhůře ze všech zemí OECD, prostě jako žebráci – berou jen 56 procent mezd svých stejně vzdělaných kolegů.

A tato skutečnost je ničivá. Za katedru nenastoupí polovina absolventů pedagogických fakult a z těch, co do škol zamíří, uteče do dvou let další polovina.

Dnes ve školství chybí 10 tisíc kantorů. A protože se silné ročníky chystají do důchodu, ministr školství Robert Plaga by rád získal dokonce 16 tisíc nových učitelů. Ale jak? Zatím snad mohl působit příslib výrazného platového odlišení. Ten nyní padá.

Až se na večírku absolventů střední školy sejdou v roce 2021 právník, ekonom, lékař, případně programátor, bude jejich průměrná mzda coby vysokoškolsky vzdělaných lidí v soukromém sektoru nějakých 67 tisíc. A jejich kamarád učitel se 46 tisíci si bude rvát vlasy, proč nešel jinam než na peďák, případně proč už dávno ze školy neutekl…

Jenže - kde bude české školství bez výborných učitelů zítra, za rok, nebo za pět let?

A kde bude Česko v dnešním rychlém technologickém světě bez kvalitního školství? Propadne do zaostávání, bezvýznamnosti a chudoby. To jsou souřadnice obrovského maléru, proti němuž je i ten Temelín jen menší starost.

Co s tím? Můžeme se modlit, aby přišla krutá ekonomická krize a zastavila růst mezd. To vypadá jako hodně hloupý nápad, ale mocní tohoto státu jako by na něj spoléhali. Protože jinak nedělají nic.

Pravda je taková, že na konci volebního období Babišovy vlády by měly učitelské platy mířit k úrovni 53 tisíc, aby ti šikovní lidé ve školství zůstali, případně aby přišli noví.

Rozpočet to bude stát další desítky miliard. Vláda přitom musí pamatovat i na jiné potřebné věci, jako jsou zdravotnictví, dálnice, nebo boj se suchem a s kůrovcem. Ale Česko není tak bohaté, aby mohlo šetřit na učitelích.