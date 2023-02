Žádný Prognostický ústav, ale Úklid Praha za to může

Žijí mezi námi lidé, kteří jsou do chodu historie zasvěceni mnohem hlouběji než my, obyčejní smrtelníci. Díky nim jsem se dozvěděl, že 17. listopad 1989 v Československu byl dílem sovětské tajné služby, která si zde zřídila Prognostický ústav, obsadila jej svými lidmi, kteří po revoluci zaujali nejvyšší funkce ve státě. Hned mi spadly klapky z očí a všechno, co se tehdy odehrálo a čeho jsem se naivně účastnil, mi náhle bylo jasné. Až do teď.

