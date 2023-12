Musela by ovšem splnit vstupní podmínky, které teď splnit nemůže. Je ve válce, parametry převyšují její momentální síly. Ale zároveň platí, a Západ to dobře ví, že bojuje za nás a že ke své, a tedy i naší, obraně dostává nedostatečnou pomoc, která přichází pozdě a pomalu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Ukrajina patří do Evropské unie víc než vyděrač Orbán

Je vůbec možné žádat po Ukrajině, aby vstupní parametry plnila? Nemají být razantně změkčeny? Nemá nárok na výjimku? Unie se ve čtvrtek dohodla, že zahájí přístupové rozhovory pro Ukrajinu a Moldavsko. Zároveň jedná o schválení biliónové finanční pomoci pro Kyjev na příští čtyři roky.

S penězi je vždycky potíž. Nové země čekají s nataženou rukou. Jakmile se však Ukrajina začne přibližovat k unii, peněz pro ostatní ubude. Samozřejmě, že je bránící se země potřebuje nejvíc, nesrovnatelně nejvíc, ale koho to zajímá? Na její válku už si západní obyvatelé, žijící v naivní představě trvalého míru, zvykli.

Vstup Ukrajiny do EU můžeme zastavit později. Bude hodně příležitostí, hrozí Orbán Číst článek

Orbán pracuje pro Putina

Z pomoci Ukrajině a z přístupových jednání se pro některé politiky stala páka vhodná k bezostyšnému vydírání. Předvádí to maďarský premiér Viktor Orbán.

„Členství Ukrajiny v Evropské unii není v zájmu Maďarska,“ prohlásil nedávno v parlamentu. O přístupových jednáních s Ukrajinou řekl, že „Evropská unie se chystá udělat strašlivou chybu a my tomu musíme zabránit, i když 26 členů tu chybu udělat chce“.

Ve čtvrtek na Síti X zopakoval, že „Ukrajina není připravena na start vyjednávání o členství v EU. Je zcela nesmyslné, iracionální a nesprávné rozhodnutí začínat za těchto okolností rozhovory s Ukrajinou a Maďarsko svou pozici nezmění“. Při jednání o Ukrajině Orbán opustil místnost, rozhodlo se bez něj.

#Ukraine is not ready for EU membership. Luckily we will have many opportunities to correct the decision made yesterday. pic.twitter.com/OLmK25DeQY — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Orbán na Ukrajinu kašle, koulí to s Putinem a chce z Bruselu vytahat co nejvíc peněz pro Maďarsko. Ale nemusíme chodit do Budapešti, s Orbánem souhlasí lídr kandidátky sociální demokracie do europarlamentu Lubomír Zaorálek.

Řekl: „Evropa musí přestat být v zahraniční politice pokrytecká a říkat, jaký je Orbán zloduch, že nechce Ukrajinu v EU.“ Dále řekl: „Proč slibujeme někomu něco, co nejsme schopni splnit?“ Rozuměj: proč slibujeme přijetí Ukrajiny do EU, když to nemůžeme splnit.

Podpořil bych zrušení jednomyslnosti v Unii. Orbán dává najevo, že je to naléhavé, řekl ministr Dvořák Číst článek

My to ale splnit můžeme, je to v našem bytostném zájmu.

Orbán pracuje pro Putina a pro ruského prezidenta je členství Ukrajiny v EU nemyslitelné. Ukrajinu vidí jako součást velkého ruského impéria. Nás mimochodem taky. Orbán ovšem tvrdí, že pracuje pro Maďary, i když podpora Putina je pro jeho zemi zřetelně smrtící.

Zaorálek, bývalý český ministr zahraničí, pracuje pro své zvolení. Počítá s tím, že u nás část voličů odmítá vojenskou i jinou pomoc Ukrajině. Navíc už v minulosti pilně nahrával Rusům, třeba když u nás před šestnácti lety bojoval proti umístění amerického obranného radaru v Brdech. Nic nového pod sluncem.

Realita je taková, že Ukrajina za náš mír umírá, desítky tisíc jejích vojáků zahynuly. Do Evropské unie patří už dnes. Rozhodně víc než vyděrač Orbán.

Autor je komentátor Aktuálně.cz