Změní Západ svoji taktiku neeskalace?

Jak je to vlastně s eskalací rusko-ukrajinské války? Každý si pamatuje, jak byl případný útok na ruské území od února 2022 západními státy včetně USA považován za krok typu „to už je moc“, „to by mohlo Rusy donutit k užití jaderné zbraně“, „to by vedlo ke světovému konfliktu“.

Komentář Praha 16:30 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít