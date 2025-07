V Římě v pátek skončila už čtvrtá konference o obnově Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenskyj vyzdvihl potřebu nového „Marshallova plánu“ pro Ukrajinu a k jeho výzvě se připojil i český prezident Petr Pavel. Zároveň se lídři shodli na další podpoře Kyjeva ve výši 10 miliard eur. Komentář Kyjev 16:30 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj a Petr Pavel na Hradě | Foto: Zuzana Bönish | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Přestože každé podobné světové setkání je pro postiženou zemi, které má být společnými silami ostatních pomoženo, vždy nadějí, v tuto chvíli to nestačí. I přesto, že se do Říma sjelo na sto národních delegací, což jednoznačně ukazuje, že těch „ochotných pomoci“ je opravdu hodně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Ukrajina investice potřebuje, ale nejdřív musí skončit válka

Jenže to všechno je bohužel pořád málo.Takováto pomoc má totiž jeden zásadní předpoklad: V zemi, pro kterou se plánuje podobná univerzální rekultivace jako pro Ukrajinu, musí být nejdřív mír.

Na to upozorňuje například známý český politolog Karel Svoboda, který řekl: „Nejdřív musíte dosáhnout míru, a tady mám obavy, že to neuděláte jinak, než že ruskou armádu zastavíte.“

Rusové se nevzdávají...

Na což to ovšem přinejmenším v tuto chvíli nevypadá: Po velmi úspěšném útoku ukrajiské tajné služby SBU na ruské strategické bombardovací letectvo – to musel prezident Putin nutně pochopit jako urážlivý políček, jaké on jednoduše nesnáší –, ale Rusko hned odpovědělo.

Rusové v noci útočili na ukrajinská města. Používají rakety původně určené na sestřelení letadel Číst článek

Samozřejmě jak jinak než dramatickým zvýšením počtu a mohutnosti vzdušných úderů po všem, do čeho se ruské drony a rakety zrovna trefí.

Dvojí cíl je přitom jasný – co nejvíc demoralizovat obyvatelstvo, a před případnými mírovými rozhovory, na které stejně nutně dojde, zemi co nejvíc zdevastovat a případně si z jejího území ukrojit co největší kus.

Pravdou ovšem je, že ruská ekonomika, ač velmi odolná, věčně obrovské válečné spotřebě odolávat nemůže – a Rusko v budoucnu taková světová hospodářská pomoc jako Ukrajinu rozhodně nečeká.

Autor je komentátor Českého rozhlasu