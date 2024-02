Ukrajina nutně potřebuje munici

Ukrajinská armáda se ocitá v nebezpečné blízkosti vyčerpání veškerého střeliva pro protivzdušnou obranu. Pokud se v nejbližší době nepodaří obnovit západní dodávky toho i další dělostřelecké munice, Ukrajina se současnými zásobami vydrží jen do března. Komentář Kyjev 6:29 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská armáda se ocitá v nebezpečné blízkosti vyčerpání veškerého střeliva pro protivzdušnou obranu (ilustrační foto) | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Dělostřelectvo včetně raket všech systémů a ráží je v této už skoro dvouleté válce vedle dronů patrně nejdůležitější zbraní. O to smutnější a potenciálně osudovější je fakt, že ukrajinská strana nemůže své moderní západní dělostřelecké techniky využívat s daleko větší intenzitou.

Proto také američtí vojenští analytici varují, že pokud se současný stav radikálně nezlepší, Ukrajina se už za měsíc jen stěží bude dostávat k lokálním protiútokům a počátkem léta může mít velké potíže s odrážením ruských úderů.

Bez vojenské pomoci Spojených států, jíž snad už definitivně požehnají američtí zákonodárci, je ukrajinský kolaps na frontě možný už v tomto roce, a to si nikdo vyjma Putina a jeho kamarily nepřeje.

Na dokreslení situace připojme ještě jedno výmluvné číslo přímo z frontové linie: Rusové vypálí při dělostřeleckých střetech nejméně pětkrát více granátů než Ukrajinci.

Porážka na dohled?

Pravdou na druhé straně je, že ani pro Rusy přes jasnou materiální převahu, vyvolanou mimo jiné severokorejskými dodávkami dělostřelecké munice a raket, nebude podle amerických odborníků snadné vytvořit takový poměr sil, aby se Rusko mohlo pokusit o případnou protiofenzivu. Pokud to přesto učiní, stane se tak za cenu obrovských ztrát především na živé síle.

Jakkoli si nikdo soudný v Evropě jistě nepřeje, aby Ukrajina byla v této zákeřné a bezohledné válce poražena, je dnes tato eventualita zřejmě blíž než kdykoli předtím.

Mimochodem – přispět k tomu může i frustrace mezi řadovými ukrajinskými vojáky a veliteli všech stupňů způsobená skutečně nešťastným rozhodnutím prezidenta Zelenského nahradit v čele ukrajinské armády generála Zalužného generálem Syrským.

Nejhorší scénář masového exodu

Co by vojenská porážka Ukrajiny znamenala, na to na pozadí amerického váhání s další vojenskou pomocí Ukrajině upozorňuje německá vláda: takovýto vývoj událostí by způsobil další, tentokrát desetimilionovou uprchlickou vlnu z Ukrajiny, která by mířila především do západní Evropy.

Zahraničněpolitický expert německé CDU Roderich Kiesewetter přímo říká: „Pokud nezměníme naši strategii podpory Ukrajiny, nejhorší scénář masového exodu Ukrajinců a přímého rozšíření války i na země NATO bude najednou daleko pravděpodobnější.“ K čemuž není co dodat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu