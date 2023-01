Polsko bouchlo do stolu. A uvolnilo cestu Leopardům na Ukrajinu

Současná polská vláda Práva a spravedlnosti měla v otázce Ukrajiny pravdu, připravila Polsko na současný vývoj asi nejlépe z evropských zemí. Rusku a celému prostoru věnovala pozornosti, jako v Evropě nikdo jiný. A navíc většinou Poláci mají v tom, co říkají a požadují, pravdu. A přes své někdy brutální způsoby dosahují výsledku, který by v diplomatických rukavičkách trval tak dlouho, že by to Ukrajina, bránící se ruské agresi, nemusela vydržet.

Komentář Varšava 16:30 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít