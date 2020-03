Ukrajinská Nejvyšší rada, tedy parlament, schválila demisi vlády Oleksije Hončaruka a schválila nového premiéra – Denyse Šmyhala. Ten je považován za zkušeného manažera a na něm je jistě zajímavé, že působil i ve strukturách zřejmě nejbohatšího a také nejmocnějšího ukrajinského oligarchy Rinata Achmetova. Praha 16:46 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým ukrajinským premiérem je Denys Šmyhal. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Minulá vláda měla na svém kontě několik zajímavých „nej“: Byla doposud nejmladším ukrajinským kabinetem, v čele měla nejmladšího premiéra, ale nakonec vládla nejkratší dobu. Zkrátka si neporadila. Velmi lapidárně to přímo na parlamentní půdě shrnul ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: „Nekrást nestačí!“

Prezident dnes už bývalou vládu nejdřív pochválil – konkrétně za snížení inflace, úrokových sazeb Národní banky a boj se šedou ekonomikou, konkrétně s hazardem a černými čerpacími stanicemi či za privatizaci doposud státních podniků a tudíž snížení podílu státu na ukrajinské ekonomice.

„To všechno je jistě pravda, ale dnešním Ukrajincům už to nestačí,“ pokračoval prezident. „Byla to vláda nových tváří, jenže to taky nestačí – my potřebujeme vládu nových mozků a nových srdcí. Tato vláda věděla, co je třeba dělat, ale to je málo!“ bouřil v parlamentu ukrajinský prezident.

Vysoce efektivní vláda

Zelenskyj sám zkrátka naráží na limity, které byly zřejmé už během loňského roku, na jehož samém počátku senzačně oznámil svou prezidentskou kandidaturu, pak stejně senzačně vyhrál a stejným triumfem se mohla pochlubit jeho zcela nová strana Sluha lidu.

Teď se ovšem stále častěji ukazuje, že jak říkáme my Čechové, pro mnoho důležitých funkcí jednoduše „nejsou lidi“. A není divu, když Zelenskyj od samého začátku zdůrazňoval, že obměnit je třeba celou ukrajinskou politickou scénu.

Podívejme se teď na nového ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala. Toho až doposud znal v ukrajinské politice málokdo a daleko známější je v podnikatelských kruzích. Je mu 44 let, je to vystudovaný ekonom a odborné vědomosti mimo jiné získával i na technické univerzitě v německých Cáchách.

Jaká ale bude jeho vláda, o tom kdekdo vyslovuje pochybnosti. Kupříkladu politolog Andrij Sucharin na prezidentovu poznámku, že tato vláda bude „vysoce efektivní“, jednoznačně soudí: „Vysoce efektivní vláda se nehledá na poslední chvíli. Vláda – to musí být politici a manažeři, jež spojuje společné úsilí o změnu. Jenže jaké společné úsilí může vykázat skupina lidí, kteří byli dáni dohromady nahodile a během velmi krátké doby?“

Ještě příkřejší je politická opozice, která je toho názoru že jde jen o náhradu jedné Zelenského vlády jinou Zelenského vládou a že ke změně v zemi dojde, až bude ve svém úřadu nahrazen sám Zelenskyj. Což už je předehra k hodnocení vlastní prezidentovy činnosti, který bude za dva měsíce ve funkci právě rok.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.