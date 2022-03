Ruský bankrot. Na obzoru, anebo už přišel?

Ekonomické jevy se často přehlížejí a přihodilo se to i v případě státního bankrotu Ruska. O tom, že se největší stát na zemi propadne do platební neschopnosti a splní tak předpoklady bankrotu, se hodně mluví právě v těchto dnech, kdy by mělo Rusko splácet úroky ze svých dluhopisů. Za opravdu vážnou věc to však zatím bere málokdo.

