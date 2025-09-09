Na ukrajinské dezertéry se vláda chystá pořádně vycenit zuby
V ukrajinském hlavním městě Kyjevě na Náměstí Nezávislosti se v pátek večer konala velká protivládní demonstrace. Důvodem se stal návrh zákona schválený ukrajinským parlamentem v prvním čtení. Tato nová právní norma zpřísňuje trestní odpovědnost vojáků za neuposlechnutí rozkazu, především za nedovolené opuštění útvaru, za dezerci.
Důvod zpřísnění dosavadní právní úpravy, které Ukrajinci začínají říkat „zákon Zelenského“ je jasný: Dosavadní dikce byla naopak velmi mírná a počítala s automatickou amnestií pro všechny zběhy, kteří se po domluvě či sami vrátili do řad bojující armády.
Když Volodymyr Zelenskyj před časem tento zákon podepisoval, jeho poradci doufali, že zpět do zákopů by mohl přivést alespoň některé z 200 až 300 tisíc tehdejších dezertérů.
Norma ale viditelně nezabrala a dnes bude počet vojáků, kteří bojující armádu svévolně opustili, jistě daleko vyšší. Už na první pohled tak státu nezbývá než na provinilce pořádně vycenit zuby – a za dezerci pohrozit až desetiletými tresty.
Kvadratura kruhu
Zajímavé je, že pár dní předtím začala platit jiná právní úprava, která umožňuje mladým Ukrajincům ve věku 18 – 22 let odjíždět do zahraničí. V médiích se okamžitě objevila optimistická prohlášení řady mladíků, kteří tvrdili, že se „jen podívají do světa a zase se vrátí“.
Tomu se samozřejmě těžko věří, protože právě Ukrajince této věkové kategorie víceméně automaticky čeká fronta zatím stále nekončící války.
Ukrajina se připravuje na zimu, pomohou jí i kogenerační jednotky z Česka, říká Kopečný
Číst článek
Na tomto velmi názorném příkladu je naznačeno, s jak protichůdnými úkoly se ukrajinská nejvyšší místa musí popasovat.
Na jedné straně je tu zcela přirozená snaha zajistit frontě pokud možno mladé a zdravé muže, kterých vytrvale ubývá, a to bohužel nejen v bojích: Těm se totiž mnozí Ukrajinci pokud možno vyhýbají – třeba i tady v Evropě. To je sice z čistě lidského hlediska pochopitelné, ale vlastenci se jistě právem ptají: A kdo tedy bude zemi bránit?
Na straně druhé začíná v ukrajinské společnosti sílit starost o další demografický vývoj v zemi – proto ta snaha doslova za každou cenu ochránit národní genofond.
Sám si vzpomínám, jak jsem koncem 50. let při první návštěvě SSSR v naprostém úžasu sledoval traťové dělnice, podbíjející kamenem pražce, či buldozeristky takříkajíc v plném nasazení. Důvod byl jasný – katastrofální nedostatek mužů, a to i skoro 15 let po válce.
Zelenskyj a jeho lidé tak musí naplnit úlohu, která jednoduché a snadné řešení prostě nemá. Klasická kvadratura kruhu.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
