Není snadné se dnes orientovat v tom, co je pravda, co odpovídá realitě a co je lživé tvrzení. Lži a dezinformace se šíří na sociálních sítích, zaznívat ale mohou i ve veřejnoprávních médiích, třeba od hostů v debatních pořadech. Komentář Praha 16:30 9. března 2025

První březnovou neděli se o to postaral Filip Turek, poslanec Evropského parlamentu a čestný prezident strany Motoristé sobě, nikoli však její člen. V pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že „někde někdo tvrdil“, že „Zelenskyj má na Ukrajině popularitu asi 4 procenta. Nevím, jestli je to pravda“. Moravec stačil reagovat a řekl, že to není pravda.

Martin Fendrych: Evropa v konvenčních zbraních poráží Rusko. Turek lže, když tvrdí, že se „naše armády vejdou na parkoviště"

Dál Turek u Moravce řekl: „Příčina té války bylo rozšiřování NATO, byla to jedna z příčin té války, to je prostě realita.“ Opět to není pravda, příčinou války je ruská snaha vymazat ukrajinský národ a Ukrajinu z mapy světa. Tvrzení, že za válku může NATO, je dokola opakovaná ruská propaganda.

Nebezpečný byl i další moment. Stále se debatovalo o ruské válce na Ukrajině a jejích důsledcích, když Turek prohlásil, že „bez Spojených států my jsme bezzubí, prostě naše armády se vejdou na parkoviště“. Tím „naše“ poslanec Evropského parlamentu myslel Evropskou unii.

Jak to tedy je, skutečně se vejdou armády zemí EU obrazně řečeno „na parkoviště“, skutečně jsou proti ruské síle zanedbatelné? Deník.cz zveřejnil čerstvé porovnání síly konvenčních zbraní.

Výsledek je jasný. Rusko sice prudce zvýšilo výdaje na zbrojení, ale kvůli těžkým ztrátám své armády na Ukrajině není schopno držet krok s Evropou. Evropský konvenční potenciál Rusko převyšuje.

Deník porovnává kupříkladu počet vojáků. Rusko jich má 900 tisíc, státy Unie celkem 1 430 000. Tanků má Rusko 2800, EU 7268, bojových letounů mají Rusové 1614, EU 1817 atd.

V textu se dočteme kupříkladu o ruském tanku T-14 z projektu Armata, který před několika lety zaujal odbornou veřejnost. Cituji: „Peníze na přípravu linky na jeho výrobu se však v továrně Uralvagonzavod opakovaně rozkradly, a dnes tak nikdo neví, za co se nové tanky budou vyrábět. Nákupy nové techniky tak tvoří stále dokola modernizované ex-sovětské tanky T-72, T-80 a T-90, které však na Ukrajině zrovna nezáří.“

Máme na to

Rusko je silnější než Evropa v jaderných zbraních. Uvádí se, že má 5 tisíc jaderných hlavic. Nevíme však, v jakém jsou stavu. Francie má 290 a Británie 225 jaderných hlavic. Převaha Moskvy je tu drtivá, ale dá se předpokládat, že Rusko nechce riskovat jaderný konflikt.

Tvrzení, že se armády EU „vejdou na parkoviště“ je čirá lež, absurdní podcenění evropské síly. A právě toto podcenění je nebezpečné, má podlomit odhodlání, abychom si sami chránili svoji svobodu. Přitom události posledních dnů a týdnů jasně ukazují, že se musíme spoléhat sami na sebe. Musíme, ale také můžeme, máme na to.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24