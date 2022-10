Ohnivé nebe nad Ukrajinou je nutné uhasit

„S půdou, na které stojí tvrzení, že Severoatlantická aliance není aktivním účastníkem války na Ukrajině, je to jako s ledovcem při změně klimatu. Ztenčuje se při každé eskalaci, jakkoli si to mnozí nechtějí připustit.“ To jsou slova německého politologa Thomase Panyho. Z faktického a právního hlediska nemá pravdu: posílat Ruskem napadené Ukrajině zbraně není aktivní účastí na konfliktu. K té by došlo teprve tehdy, kdyby tam NATO poslalo armádu. Komentář Praha 6:30 23. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protitankové raketomety NLAW | Foto: EyePress News | Zdroj: Reuters

Přesto se v Panyho slovech odrážejí pocity řady obyvatel Evropy, a to hlavně té západní, která už 77 let nezažila, co Rusové dovedou. Stačí si vzpomenout, jak zpočátku hodlalo Německo posílat na Ukrajinu pro jistotu jen helmy a teplé oblečení.

A kolik ukrajinských vojáků a civilistů muselo zemřít, než se západoevropští členové NATO rozhodli svěřit ukrajinské armádě kromě dávno odepsaných sovětských tanků i moderní zbraně.

Jenže kdyby nebylo Spojených států, které poskytly kromě masivní finanční pomoci statečně bojujícím ukrajinským vojákům i vyspělé obranné systémy, jako jsou například raketomety HIMARS, neprchali by teď ruští vojáci z ukrajinských oblastí, které si Kreml neprávem přisvojil.

Že kvůli tomu Putin rozpoutá další eskalaci, se dalo čekat: Do čela ruské armády jmenoval generála Surovikina, který před pár lety v Sýrii dokázal, že je schopen všeho. Tento týden rozprostřel prakticky nepřetržitými kobercovými nálety ohnivé nebe i nad celou Ukrajinou.

Přesto musel Putin ve středu vyhlásit v ilegálně obsazených ukrajinských územích stanné právo a nechat před postupující ukrajinskou armádou evakuovat Cherson.

Tentokrát to Kremlu projít nesmí

Evropa teď tají dech. A Ukrajinci přemýšlejí, jak přežijí bez vody, světla a tepla zimu. Sacharovova cena, kterou jim jako „Ukrajinskému lidu“ právě udělil Evropský parlament, je nezahřeje.

Další vlna prchajících matek s dětmi je na obzoru. Protože bez moderních systémů protivzdušné obrany nemá Ukrajina šanci své nebe uhasit.

Západ je slíbil dodat, zatím ale dorazily jen první z nich. Čím později se na Ukrajinu dostanou ty ostatní, tím víc ovšem uspěje Sergej Surovikin, přezdívaný „generál Armagedon“, ve svém evidentním rozhodnutí udělat z Ukrajiny, někdejší „obilnici Evropy“, spálenou zemi.

Úvahy o tom, jaký rádius smějí západní protiraketové systémy mít, aby je Kreml považoval ještě za obranu a ne útok, nemají smysl. Kremlu je to totiž srdečně jedno, protože v jeho orwellovském slovníku je odjakživa jakýkoli ruský útok obranou, stejně jako je Ruskem rozpoutaná válka vždycky mírem a zotročení svobodou.

Tentokrát to ale Kremlu projít nesmí. Jinak se zanedlouho můžeme stát svědky „referend“ mezi ruskými menšinami například v Pobaltí. A to bude jen začátek.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu