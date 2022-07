Solidarita s Ukrajinou je v Česku obdivuhodně stálá

Agentura STEM/MARK ji zkoumala v březnu, dubnu a v červnu a výsledek shrnuje: „Přestože je většina Čechů stále přesvědčena, že je pomoc ukrajinským uprchlíkům užitečná, snížila se ochota jejich osobního a finančního zapojení.“

V březnu hodnotilo jako nejužitečnější způsob pomoci materiální podporu 54 procent dotázaných, v červnu už jen 42 procent. Osobní pomoc jednotlivcům si pohoršila ze 42 na 32 procent. „Žádnou“ pomoc preferovalo v březnu 8 procent, v červnu 18 procent.

Agentura zjistila, že se ve společnosti začíná výrazněji projevovat obava ze zhoršující se ekonomické situace. Promítla se do odpovědí na otázku, jakou měrou by se na pomoci Ukrajině měla podílet Česká republika jako stát. Zatímco v březnu podporovalo finanční pomoc 40 procent lidí, v červnu to bylo už jen 25 procent.

Každý pomáhá, jak může

Stejně jako u osobního zapojení podporují pomoc ze strany státu více vysokoškolsky vzdělaní lidé, mladší generace a muži.

Všechny údaje jsou překvapivě příznivé –⁠ právě i s ohledem na to, že ekonomická situace domácností se vinou vysoké inflace zhoršuje a vyhlídky nejsou nijak růžové.

Experti zkoumající reakci společností na události, jakou byla například epidemie covidu, totiž varují, že počáteční vlny solidarity a nadšeného semknutí trvají nanejvýš několik týdnů. Od počátku ruské invaze přitom uběhly už více než čtyři měsíce.

Velmi příznivé výsledky potvrzuje rovněž projekt Českého rozhlasu a agentury PAQ Research Život k nezaplacení, z něhož vyplývá, že na Ukrajinu nebo ukrajinským uprchlíkům už přispěla polovina společnosti a na jednu domácnost to vychází na 1500 korun.

Jeden z autorů výzkumu sociolog Daniel Prokop říká: „Samozřejmě víc dávají bohatší domácnosti, tam je to za celé období kolem 3000. Ty chudší daly v průměru kolem 700 nebo 800. Ale když to počítáte z jejich příjmů, které jim zůstanou po zaplacení bydlení a jídla, tak procentuálně je solidarita mezi chudšími a bohatými podobná. Je to pozitivní zpráva, že solidarita v možnostech, kterou lidé mají, prochází napříč všemi sociálními skupinami. A že neklesla tak brzo, jak někteří očekávali.“

Daň za mír

Je možné, že se stálá ochota pomáhat Ukrajině a Ukrajincům napříč společností roztříští na podzim o vysoké ceny energií a potravin a vážné ekonomické potíže dalších tisíců domácností. Ale jisté to není.

Vedle statistik a průzkumů dodávají naději příběhy. Učitelé Lukáš a Kateřina Markovi mají pět dětí, nejstarší dceři je jedenáct, bydlí v Příbrami v domě na hypotéku, kterou budou splácet asi celý život. Žijí skromně a zvlášť dnes obrátí každou korunu. Paní Kateřina před pár dny v Českém rozhlasu situaci zhodnotila:

„Když si člověk nemůže koupit něco, na co by měl chuť nebo náladu, tak jde dál. I pro děti je dobře, když vědí, že některé věci si musí zasloužit. Je válka, tak platíme daň, vyjadřujeme solidaritu. Musíme si tady některé věci odpustit, ale pořád žijeme v míru. A snažíme se, aby i naše děti to vnímaly takhle a myslely na děti, které se mají hůř. Protože my se přese všechno máme dobře.“

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.