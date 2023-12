Ukrajinská bilance podle prezidenta Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uspořádal bilanční tiskovou konferenci. Shrnul na ní vývoj situace ve své zemi, která je s končícím rokem stále dramatičtější. Když se pan Zelenskyj ohlížel za loňským rokem, začal horkou aktualitou: armádní velení ho požádalo, aby umožnil mobilizaci až půl milionu nových vojáků. Komentář Kyjev 16:30 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na bilanční tiskové konferenci | Zdroj: Fotobanka Profimedia

On generály požádal, aby tento plán ještě zpřesnili a počítali v něm také s demobilizací těch, kteří bojují už skoro dva roky. Rozhodně se mu nezamlouvá, aby do bojující armády byly povolány ženy, ale umí si představit, že „za jistých podmínek“ by ozbrojené síly mohli posílit muži už od 25 let.

Prezidentovy rozpaky a váhání jsou jasné: půl milionu lidí by opustilo svá pracovní místa, což by pro beztak skomírající ukrajinskou ekonomiku byla těžká rána.

Znepokojivé číslo uvádí i pohraniční stráž země: z Ukrajiny denně odchází v průměru šest tisíc mužů ve věku, pro který platí branná povinnost – hlavně díky četným výjimkám, které příslušný zákon připouští.

Přičteme-li k tomu fakt, že odhodlaní a zkušení vojáci, kteří se do války hlásili sami, jsou už z valné části pobiti a na jejich místa nastupují i tací, kdož se na frontu zrovna nehrnou, je zjevné, že o to je problém doplnění armádních řad zapeklitější.

Přímý zásah Aliance?

Přes prohlubující se potíže Ukrajiny prezident připomněl, že Rusům se během tohoto roku nepodařilo dosáhnout „ani jednoho podstatného vítězství“ a jednoznačně odmítl novinářské dotazy v tom smyslu, že země se ocitla před rizikem vojenské porážky.

Volodymyr Zelenskyj doslova řekl: „Naši strategii měnit nemůžeme, podle ústavy jde přece o naše území.“ A k tomu dodal, že případná nová taktika se stanoví „až na základě analýzy činnosti ukrajinské armády v roce 2023“.

Počínání a psychologii bilancujícího ukrajinského prezidenta velmi plasticky popisuje kyjevský zpravodaj BBC Svjatoslav Chomenko: „Byl to náš starý známý Zelenskyj, a ne nějaký nový – nejraději ze všeho přece jen referuje o mezinárodní agendě a svých schůzkách se světovými státníky. Jakmile padne novinářská otázka na jakýkoli domácí problém, zpravidla odpoví, že na to jednoduše nemá čas a že to je starost vlády či armády. Jeho úkol je být vůdcem, reprezentovat Ukrajinu ve světě a vést válku.“ Tolik Svjatoslav Chomenko.

Dnešní první z Ukrajinců působil na této výroční tiskovce velmi unaveně. A není divu – určitě je si vědom, že válka s Ruskem klidně může dospět do stádia, kdy Ukrajina bude v zájmu svého vítězství potřebovat nejen západní zbrojní a ekonomickou podporu, ale i přímý zásah Aliance. Jehož se z pochopitelných důvodů nedočká. Otázkou je, zda je to dobře, nebo špatně.

Autor je komentátor Českého rozhlasu