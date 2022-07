Co trápí ukrajinské uprchlíky na českém vzdělávání? Málo češtiny i nedostatečné zapojování do kroužků

Za chvíli to bude půl roku od chvíle, kdy Vladimir Putin rozpoutal agresivní vojenskou invazi na Ukrajinu. Česká republika se záhy stala premiantem v přijímání válečných uprchlíků: na hlavu jsme jich přijali nejvíce – to se bezpochyby zapíše do historie jako jeden z nejsvětlejších okamžiků našich novodobých dějin. Máme jednoduše být na co hrdí.

Praha 6:30 24. července 2022