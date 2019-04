Tymošenková, oběť vlastního odvážného experimentu

Na Ukrajině i ve světě se po prvním kole ukrajinských prezidentských voleb v centru pozornosti ocitl jeho dosti senzační vítěz, komik Volodymyr Zelenskyj. Poněkud v pozadí zájmu jsou zkušení političtí matadoři Petro Porošenko a Julie Tymošenková. Komentář Praha 19:10 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiérka Julie Tymošenková neprošla do druhého kola prezidentských voleb. | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: ČTK/AP

Hlavně pro Rusy zajímající se o ukrajinské dění se Porošenkův postup do druhého kola voleb stal doslova překvapením: vždyť oficiální i neoficiální Moskva si až do konce loňského roku byly jisty, že bezvýhradným favoritem právě probíhajícího prezidentského klání je vůdkyně strany Baťkivščina Julie Tymošenková, která se právě v loňském roce ocitala na špici všech průzkumů veřejného mínění.

Ruské státní televizní kanály se tedy o Porošenka jako o vážného uchazeče o další prezidentské období vlastně nezajímaly a neúnavně líčily rozčarování Ukrajinců ve svém prezidentovi.

Není divu – zaprvé Porošenko v žebříčcích prezidentských kandidátů figuroval někde kolem pátého místa, ale hlavně byl (a koneckonců nadále je) pro ruský establishment ztělesněním všeho ukrajinského zla. Proč tedy svou hlavní soupeřku přece jen předčil?

Porošenkův návrat z nebytí

Přestože mnozí označují Porošenkův souboj se Zelenským za ostudně prohraný, mnozí kyjevští experti jsou toho názoru, že dosavadní ukrajinský prezident zvládl závěr předvolební kampaně brilantně a na své druhé místo se vyšvihl skoro z kandidátského nebytí.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko s vojáky | Foto: Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Znalci se víceméně shodují na tom, že mu pomohlo několik důvodů: Vytrvale se stylizoval do role prvního vlastence. Často se na televizních obrazovkách objevoval v maskovací uniformě, v níž dosti přesvědčivě sehrával roli vrchního velitele a reformátora armády.

Jasně formuloval své odhodlání pomoci své zemi do základních evropských struktur. Stál u zrodu ukrajinské pravoslavné autokefální církve. Zasloužil se o zvýšení platů a penzí. A pak – vyjma Zelenského a snad i Tymošenkové – měl jinak podstatně slabší soupeře.

Ukrajinské volby na mapě: Porošenka opustili voliči na západě, v Donbase vyhrál proruský Bojko Číst článek

Právě paní Tymošenková, která až do silvestrovského příchodu Volodymyra Zelenského ve všech průzkumech jasně vítězila, se podle mnoha znalců stala obětí vlastního odvážného experimentu, když kampaň zahájila už loni v létě, od svého tradičního venkovského voličstva se odklonila a pokusila oslovit mladou generaci.

Jenže poněkud omletá protikorupční rétorika a program rozsáhlých reforem u mladých nezabral, zato onen tradiční venkov spíš vylekal.

A co tedy bude dál? Julie Tymošenková zkusí vyhrát podzimní parlamentní volby a znovu se stát premiérkou. Petro Porošenko se ocitl v situaci, kdy se sice dostal do druhého kola, ale porazit protikandidáta bude zřejmě nad jeho síly. O to zajímavější bude sledovat další kariéru teprve 53letého politika.