Sultán zemřel, ať žije sultán

Když odchází král, celá zem se zachvěje v obavách, napsal Shakespeare. Zatímco o anglických panovnících to už to není pravda, v případě Ománu to platí pořád.Tamní sultán totiž není jen formální hlavou státu, ale také šéfem vlády, nejvyšším velitelem armády, ministrem financí a ještě ledasčím jiným.

Komentář Praha 15:22 16. ledna 2020