Únos Grety Thunbergové

Nebyla to první loď, která měla doplout do Gazy a narušit tak námořní blokádu, kterou Izraelci udržují od konce roku 2009. Nejslavnější je plavba lodi Mavi Marmara z roku 2011, která skončila tragicky, ale celkem bylo podobných flotil asi dvacet. Ne každá byla zastavena násilně, často na základě jednání, a o většině z nich se nemluvilo a neví.

Tentokrát se o světovou publicitu postarala přítomnost klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Ta je celebritou svého druhu, a už před časem ke klimatickému tématu přidala i palestinskou otázku.

To do značné míry odpovídá ideovému kánonu určitého proudu levice, ke kterému patří určitý soubor stanovisek a témat, vedle klimatu a Palestiny také kolonialismus, kapitalismus, institucionální rasismus v USA, nebo postavení některých menšin.

Posádka Madleen předem musela počítat s tím, že se do Gazy nedostane, i když v nějaké alternativní realitě mohlo být zajímavým experimentem, pokud by tam skutečně všech dvanáct osob dorazilo a pokračovalo v natáčení. Do zadržení plavba vypadala spíš jako dovolená, včetně zpěvu na palubě za doprovodu kytary, a obligátních selfie pro publikum na souši.

Samotné téma humanitární situace v Gaze je nepochybně legitimní námět pro propagaci ze strany Thunbergové i kohokoli jiného. Je tu ale určitá potíž s tím, že Thunbergová svou přítomností na palubě legitimizovala názory lidí, s nimiž plula. Ti prokazatelně oslavovali Hamás, Hizballáh nebo se snažili obhajovat útok ze 7. října jako legitimní odboj. Myslí si snad totéž?

Ve stanoviscích zveřejněných na internetových stránkách výpravy chyběly některé kostičky celé skládačky, třeba Izraelci unesení do Gazy. Nepostrádalo proto ironii, když Thunbergová sama sebe označila za oběť „únosu“ ze strany „izraelských okupačních sil“.

Naštěstí pro ni ne každý únos vypadá stejně. Zajímavé je porovnat její postoj s názory muže, o němž se v posledních týdnech také více mluví. Ahmed Fouad Alkhatib je Američan, který se narodil a vyrostl v Gaze a považuje se za palestinského Američana, nyní vysoce přítomného na internetu.

Užiteční idioti

Alkhatib dává najevo, že určitá, dost rozšířená podoba podpory Palestiny mezi levicovými aktivisty, studenty, akademiky i „experty“ mu leze na nervy, anebo ji dokonce považuje za nebezpečnou, protože de facto podporuje Hamás a jeho diktaturu. A Hamás Alkhatib považuje momentálně za největší nebezpečí pro palestinskou budoucnost, protože je ochoten nechat zničit celou Gazu jen kvůli své vlastní moci.

Západní aktivisty Alkhatib považuje za pozéry a za příslovečné užitečné idioty Hamásu. A zlobí se, že zatímco univerzitní studenti pěstují kult „odboje“, obyčejní Gazané, zejména ti, kdo se odváží protestovat proti diktatuře, jsou v tu samou chvíli obětmi represí ze strany ozbrojenců Hamásu.

Snaží se mluvit i o tom, že Palestinci v Gaze umírají i proto, že Hamás se programově snaží o maximum civilních obětí, a že pro boj skutečně zneužívá nemocnice a další objekty, čímž ohrožuje civilisty. Stejně tak je v jeho očích Hamás užitečným idiotem Netanjahua a jeho extremistických ministrů, protože bez extremismu Hamásu by k válce nedošlo, případně by nemohla pokračovat. Volá po nuancích a pochopení složitosti.

Rodilý Gazan Alkhatib se často účastní různých debat se západními aktivisty, kteří mu zcela vážně vysvětlují, jak to v Gaze chodí. Třeba se jednou setká i s Gretou Thunbergovou, to by byla určitě zajímavá podívaná. V Gaze zatím bojuje Hamás s izraelskou armádou o svou vlastní budoucnost, a zoufalí Gazané doufají, že třeba i oni budou nějakou mít nějakou perspektivu.

