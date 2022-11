Přestože v posledních týdnech probleskují z Ukrajiny i nadějné zprávy, mír je v nedohlednu. Ruský prezident Putin nepochybně počítá s tím, že zemi, kterou by si rád podrobil, čeká těžká zima. Ukrajině hrozí problémy s dodávkami tepla a elektřiny, otazníky visí nad fungováním tamní infrastruktury. Ekonomické škody války jsou nedozírné. Praha 6:29 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace na Václavském náměstí na podporu Ukrajiny v reakci na ranní raketové útoky Ruska na ukrajinská města | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro mnohé Ukrajince může být řešením svízelné situace pohyb na západ. A poněvadž Česká republika je po Polsku nejvyhledávanějším náhradním domovem, měli bychom se připravit na čerstvou uprchlickou vlnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Až se zima vlády zeptá, co dělala v létě, aby se nachystala na další migrační vlnu

Nedávný průzkum agentury Kantar CZ vyzněl optimisticky: Češi se stavějí k Ukrajině vstřícněji než na jaře. V květnu se pro přijetí běženců vyslovilo 48 procent dotázaných, v říjnu to bylo 53 procent. Zdejší populace si na hosty postupně zvyká. Nepotvrdily se černé scénáře, jak nám budou ubírat práci, zvyšovat kriminalitu a šířit nemoci.

Značný podíl na tom má i jejich snaha splynout s českou společností. Pokulhává pouze zájem ukrajinské mládeže navštěvovat české střední školy. Díky on-line výuce sice své vzdělávání nezanedbávají, ale drhne jejich znalost češtiny, čehož mohou litovat, až se zde přihlásí na školy vysoké.

Jedna vlaštovka

Opravdu náročná zatěžkávací zkouška by nás a zejména státní správu se samosprávami čekala, pokud by se naplnily odhady, že do České republiky zamíří další statisíce běženců.

Ministr vnitra Vít Rakušan hovoří o hraniční kapacitě kolem půl milionu, avšak realita může být drsnější – a s pouhou dobrou vůlí si v ní nevystačíme.

Sociální geograf: Zima na Ukrajině není příjemná, do Česka by mohli přijít další lidé. Zatím to zvládáme Číst článek

Neziskové organizace hlásí, že v Praze a středních Čechách se už pomalu nedokáží o nově příchozí adekvátně postarat. Končící pražský primátor Zdeněk Hřib opět volá po relokačním mechanismu, který by běžence rozmísťoval po celé zemi. Plno mají také Pardubice a některá další velká města ve vnitrozemí.

Hlavním problémem je důstojné bydlení. Praha plánuje nahradit trojské stanové městečko obytnými buňkami napojenými na elektřinu, vodu a kanalizaci, trn z paty tím bude povytažen ale jen částečně. Na pomoc přispěchala i vláda, která především kvůli dražším energiím od listopadu navýšila příspěvek na ubytování uprchlíků v penzionech a ubytovnách zhruba o 300 korun.

Poradit běžencům radou nebo jim poskytnout psychologickou pomoc dokážeme. Horší to však je – vedle bydlení – s prací, místy ve školách a školkách, ale i s péčí pediatrů. Ukrajinci si též stěžují na administrování humanitárních dávek. Jak by ne, když jsou přetížené úřady práce obleženy i českými občany.

Hlavní město plánuje brzy otevřít Centrum následné podpory, které by pomáhalo řešit praktické problémy uprchlíků. Přesto ale nejspíš nezbude, než pro Ukrajince hledat bydlení, práci a školy i v lokalitách vzdálenějších od Prahy.

Kde budou bydlet lidé z Ukrajiny? Solidární podpora se prodlouží, část Ukrajinců na tržní nájmy nemá Číst článek

Co od vlády uslyšíme, až se zima zeptá, co dělala v létě? Měla například dost času nakreslit mapy, z nichž by šlo vyčíst, ve kterých regionech je takříkajíc „volno“ a ve spolupráci s kraji a městy nastavit systém, který nějaká ta vlna hned nesmete.

Je to tím důležitější, že nepřihlížíme jen migraci z Ukrajiny. Syřané také utíkají z území zmítaného válkou, a když od vnější schengenské hranice dojdou až sem, garantuje mezinárodní právo i jim naši pomoc.

Skloňuje-li Fialův kabinet „flexibilní solidaritu“ v souvislosti se starostí o migranty napříč Evropskou unií, počkejme si, nakolik se mu podaří realizovat totéž v menším vnitrostátním rámci. Zatím působí nejpřipraveněji vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ale, jak známo, jedna vlaštovka jaro nedělá.

Autor je politický analytik