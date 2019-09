Babišova úřednická čtvrť ve stopách Topolánkovy a Kalouskovy vlády

Nápad vystěhovat úředníky z krásných, reprezentativních a vzácných paláců, kde teď sídlí státní úřady, není nový. Přišla s ním kupříkladu už vláda premiéra Topolánka, kde seděli také pánové Kalousek a Čunek. Posledně jmenovaný chtěl úředníky stěhovat ze secesního paláce na Staroměstském náměstí, kde sídlí Ministerstvo pro místní rozvoj. Budovu prodat, vydělat penízky a po nás potopa. Komentář Praha 12:25 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš se snažil, ale naštěstí to dopadlo jako vždycky. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Podnikatelský nápad s rozprodejem historického dědictví všeho lidu naštěstí nevyšel. Je tedy docela zajímavé, že teď na podobnou strunu hraje Andrej Babiš. Část budov chce stát prodat, z části udělat byty, část má být přístupná veřejnosti jako muzeum. Nikdo ale nemůže zaručit, že nakonec by se neprodalo vše.

Duši obchodníka může napadnout, že za takový palác přiteče nemalý peníz do státního rozpočtu. Na příští rok se má hospodařit se 40miliardovým schodkem veřejných financí.

Po jednání mezi primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem a šéfem kabinetu Babišem o vzniku úřednické čtvrti na okraji města v Letňanech to ale vypadá, že se Andrej Babiš snažil, a naštěstí to dopadlo jako vždycky. Nejde totiž jen o to, že by naše země mohla prodat část historického dědictví. Jde také o prestiž.

Radši dálnice

Jak správně poznamenal při nástupu do funkce nový ministr kultury Lubomír Zaorálek, diplomacie a obchod se v kontaktu se zahraničím dělají i kulturou. Při vší úctě k Letňanům, bylo by více než podivné, kdyby zahraniční diplomatické a podnikatelské delegace jezdily do míst, které mají místní rádi především kvůli přírodě. Panoramatický výhled na pole vlevo, pole vpravo, paneláky, novostavby a les se asi jen tak někomu do paměti v dobrém slova smyslu nevryje.

Je také nesmysl argumentovat zahraničím. V Berlíně sice úředníky sestěhovali do jedné čtvrti, ale ta je v centru. Navíc důvod byl stěhování hlavního města z Bonnu do Berlína po sjednocení Německa. Budovy byly vystavěné tak, aby zapadly do svého okolí. To pozná každý, kdo nynější hlavní město našich západních sousedů navštíví. Podobně argumentovat nizozemským Haagem nemá smysl, protože tam se úřaduje alespoň od 16. století.

Z hlediska celé země je dobře, že primátor Hřib tak dlouho házel premiérovi klacky pod nohy, až z celé věci zatím sešlo. Andrej Babiš by se měl soustředit dále na zvyšování životní úrovně občanů. Ve spolupráci se sociálními demokraty roste minimální mzda, důchody, ekonomika šlape. Takže jen tak dál. Výstavba úřednické čtvrti na okraji města ale nedává smysl. Ať se radši staví dálnice.

Co se týká samotné Prahy, má Andrej Babiš pravdu, že po éře bývalé primátorky Krnáčové zbyly peníze. Málo totiž investovala. Je teď na novém vedení, aby investovalo, protože metro D v matičce stověžaté ještě není a dopravní situace je více než tragická. V Praze je také řada prázdných budov, z kterých by byty mohly být.

Nápad paláce státních úřadů otevřít veřejnosti je dobrý. Stačí tak učinit ve vyhrazených prostorách, kde nic tajného není, a úředníci nebudou rušení. Doufejme, že od pilné práce.

Autor je komentátor Českého rozhlasu