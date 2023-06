Blinken se pokusí oživit vztahy s Čínou

Když počátkem února americká armáda nad pobřežím Jižní Karolíny sestřelila čínský balón, který slídil nad raketovými základnami, reakce Pekingu byla hněvivá. Prohlásil, že se jednalo o nepřátelský akt, protože balón sloužil výhradně meteorologii, a že nad americká vojenská zařízení ho zavály větry, které Čína pochopitelně nemůže nijak ovlivnit. Komentář Praha 6:29 15. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Antony Blinken na tiskové konferenci na americké ambasádě v Hanoi | Foto: Andrew Harnik | Zdroj: Reuters

Balónovou epizodu si vzal Peking jako záminku zrušit již nachystanou návštěvu šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, která měla navázat na příslib dvou prezidentů z listopadového summitu G20 v Bali, že se dvě největší světové velmoci pokusí zlepšit vztahy, které se dostaly na historicky nízkou úroveň a jsou zatíženy řadou vzájemných sporů.

Vyhlídky na zlepšení vztahů vypadaly nevalně, i když storno únorové Blinkenovy cesty provázelo obvyklé oznámení, že se uskuteční v nejbližším možném náhradním termínu.

Sporné momenty se vršily jeden za druhým, od amerických snah omezit čínské nákupy bezpečnostně citlivých komunikačních technologií včetně jejich součástí, přes americké dodávky zbraní na Tchaj-wan až po demonstrace čínské námořní a letecké síly v Tchajwanském průlivu oddělujícím ostrov, který Peking pokládá za vzbouřeneckou provincii.

Během minulých čtyř měsíců se však začaly množit náznaky, že Čína i Spojené státy hledají cesty, jak vzájemné vztahy když už ne zlepšit, tak alespoň zklidnit.

Strategické soupeření velmocí

Nasvědčovaly tomu kontakty diplomatů a vysoce postavených ministerských úředníků, včetně například diskrétního výletu do Pekingu šéfa CIA Williama Burnse, který je pokládán za jednoho z nejzkušenějších amerických diplomatů. Vyvrcholením by se měla stát ještě tento měsíc návštěva Antonyho Blinkena, právě ta stornovaná v únoru.

Proč by se dvě světové velmoci měly pokoušet obrousit vzájemné hrany? Důvody spadají do dvou kategorií, jednak je tu přetrvávající hlavně obchodní provázanost, Čína je například největším trhem, kam směřuje americký potravinový export, jednak je tu snaha minimalizovat riziko, že by nečekaný a náhodný incident v Jihočínském moři vtáhl do otevřené konfrontace dvě největší světové velmoci.

Očekávaná cesta Antonyho Blinkena dokazuje, že si Peking i Washington uvědomují nebezpečí spojená s eskalací napětí ve vzájemných vztazích. Proto se dá předpokládat, že na obou stranách v úvahách nyní převažuje racionální stránka.

Diplomaté na obou stranách však nemají a nebudou mít snadný úkol. Nemohou nic změnit na základním faktu rámujícím vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, kterým je rivalita, strategické soupeření mezi velmocí, která je dosud ve světě vojensky nejsilnější, a velmocí, která se jí chce i v tomto ohledu přinejmenším vyrovnat.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR