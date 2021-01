Americký Kapitol už v historii řádění zažil. Před ‚trumpisty‘ ho dobyly britské jednotky

Šokující záběry z amerického hlavního města, kde rozvášněné davy přívrženců zhrzeného prezidenta Donalda Trumpa vtrhly do budovy Kongresu, vyvolaly kromě odsouzení z celého světa také historické paralely. Bylo to teprve podruhé v dějinách, kdy se někomu podařilo násilím dobýt americký Kapitol. Poprvé k tomu došlo před více než dvěma stoletími a pro posvátné místo americké demokracie to dopadlo o poznání hůře než teď. V roce 1814 lehlo popelem.

