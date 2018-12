Ovlivňuje vysoká politika život obyčejných lidí?

Možná jste prožili ideální Vánoce, možná vám je pokazila spolknutá rybí kost, protivní příbuzní, nebo dokonce vysoká politika. Kdesi v hloubi nejmenované sociální sítě jsem nedávno zahlédl napůl povzdech a napůl naděje plnou poznámku. Vzdychala nad vysokou politikou a naděje plynula z toho, že prý naše osobní životy stejně ovlivňuje jenom minimálně. Je to možné, ale samozřejmě jak u koho. Glosa Washington 6:29 31. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Tady ve Spojených státech se právě teď o vánočních svátcích nabízely stovky tisíc příkladů, kde to tak docela neplatí.

Jednou kategorií jsou federální zaměstnanci chycení do pasti dohadů Donalda Trumpa s Kongresu o financování prezidentem požadované zdi na hranici s Mexikem. Nepodepsaný vládní rozpočet - a tím pádem pozastavené financování některých vládních úřadů - plodí příběhy lidí, kteří se svěřují, že žijí od výplaty k výplatě.

Při jakémkoli výpadku je navíc v ohrožení jejich bydlení, protože hypotéka nepočká, až se vládní financování zase rozeběhne. A protože tentokrát vyšel výpadek rozpočtu na svátky, přidávaly se i stesky nad tím, že v některých rodinách nebylo ani na vánoční dárky.

Místo letadla kostel

Další kategorií jsou statisíce přistěhovalců, kterým současná administrativa v poslední době ukončila povolení k pobytu a vyzvala je k návratu do jejich domovských zemí, často stále nebezpečných a často v situaci, kdy už ve Spojených státech zakořenili.

Za anonymitou složité politické hry se skrývají konkrétní příběhy, které berou za srdce.

Místní kostel tady u nás na předměstí Washingtonu přijal a ukryl teď v prosinci čtyřicetiletou Salvadořanku, kterou úřady vyhostily.

Už měla koupenou letenku, ale nakonec místo do letadla zamířila do kostela, který jí nabídl útočiště a kam za ní federální úředníci nemají přístup. A tak teď pomáhá v kostele uklízet a má za to nocleh, stravu i ostrahu.

Takových míst a příběhů je po Americe spousta, ale když se člověku odehrává za humny, dostává výraznější obrysy.

Rosa Guttierezová Lopezová se nejen snaží uniknout zadržení a deportaci do své vlasti, kde se jeden z jejích příbuzných stal obětí násilí gangů, kterými by se v případě návratu také cítila ohrožena. Ale především by musela nadobro opustit své tři děti, Američany, o které se sama starala a teď péči přenechala přátelům, přičemž nejstarší dceři je jedenáct let a nejmladšímu synovi s Downovým syndromem šest.

Rosa nechápe, proč právě její deportace se stala pro úřady prioritou a snaží o přezkum svého případu.

A tak vám do nového roku přeju, abyste patřili mezi ty, o kterých psal ten pán na sociální síti, a vysoká politika se vám do osobního života nepletla. Anebo jen příjemně.