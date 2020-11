Bývá dobrým zvykem, že kandidáti na amerického prezidenta nevystupují o volební noci na veřejnosti dříve, než jsou výsledky víceméně jasné. Poté jeden z nich pogratuluje druhému k vítězství, uzná porážku a ten druhý se svým týmem oslavuje. K nebi, případně ke stropu letí červené, modré a bílé balonky. Jsou výjimky. V roce 2000 se volby a s nimi i kampaň protáhly o měsíc kvůli soudním sporům o Floridu, které nakonec musel rozhodnout nejvyšší soud. Komentář Washington 19:27 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump žádá rozhodčího, aby předčasně ukončil zápas, píše Tomáš Klvaňa | Foto: Matt York | Zdroj: ČTK/AP

Je zjevné, že jsme nyní svědky další takové nechtěné a nepříjemné výjimky. Volební souboj mezi prezidentem Donaldem Trumpem, republikánem, a bývalým viceprezidentem Joem Bidenem, demokratem, je mnohem těsnější, než předpovídaly průzkumy.

Modely různých agentur dávaly Trumpovi jen asi 10procentní šanci vyhrát, ale prezident si vedl a vede zatím velmi dobře. Vyloučena je jeho drtivá porážka a volby může vyhrát. Stejně tak je v tuto chvíli ještě může vyhrát Biden, kterému případně může nahrát sčítání korespondenčních hlasů, jež mohou být v jeho prospěch.

Jako první se na scéně překvapivě objevil Biden. Příznivcům sdělil, že je optimistický, že je na cestě k vítězství, ale ještě není dobojováno. Těžko říci, co svým vystoupením sledoval. Snad se obával, že Trump bude chtít i nadále zpochybňovat počítání korespondenčních hlasů a svá slova mínil jako strategický rámec příštích diskusí.

Zastavit počítání hlasů?

V každém případě tím Biden vyprovokoval Trumpa přesně k tomu, čeho se všichni obávali. Z pódia Bílého domu prezident oznámil, že Biden a jeho lidé chtějí volby ukrást, tvrdil, že vyhrál ve státech, ve kterých ještě nebyl výsledek jasný, a oznámil, že požádá nejvyšší soud, aby zastavil počítání hlasů.

To je opravdu čin bez obdoby. Stávající prezident chce zastavit počítání zcela legálních korespondenčních hlasů ve státech jako Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, o kterém se vědělo, že bude trvat mnoho hodin a v případě Pensylvánie dokonce ještě několik dní. Trump tak činí pod záminkou, že korespondenční hlasování je doprovázeno rozsáhlými podvody, o čemž neexistují žádné důkazy.

Je to stejné, jako kdyby kapitán fotbalového mužstva žádal rozhodčího, aby ukončil fotbalový zápas v 75. minutě pod záminkou, že se sudí chystá jeho mužstvo podvést a nařídit na základě domnělých úplatků dvě penalty proti němu.

Je to vlastně jakýsi Trumpův pokus o puč. Je otázkou, co z něj bude a jestli vůbec o zastavení sčítání hlasů Nevyšší soud požádá, nebo chce jen vzbudit dojem, že se proti němu demokrati spikli. Obává se Trump, že by mohl po sečtení korespondenčních hlasů prohrát? Je to docela možné. V tuto chvíli pochopitelně bude sčítání korespondenčních hlasů pokračovat a je možné, že Trump zcela legálně volby vyhraje.

Spojené státy rozhodně čekají horké hodiny a dny. Definitivní výsledky bychom měli znát do konce týdne, ale není vyloučeno, že jasněji bude už ve středu večer.

Autor působí na New York University Prague