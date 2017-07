Partie proti Navarovi? Snad jen dvakrát se zamyslel

Jsou šachy podobné pokeru? David Navara se nad otázkou od vedle mě sedící kolegyně zamyslel: „No, určitě v něčem podobné jsou, mnoho šachistů hraje poker...“ Mezitím táhl pěšcem na poslední osmou řadu, proměnil ho ve věž a jak tak přemítal nad podobností, otočil se na mě a mimochodem prohodil: „Mat.“ Sloupek Praha 7:00 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Partie reportéra Radiožurnálu Martina Charváta s Davidem Navarou | Foto: Alexej Maximov | Zdroj: Český rozhlas

Chtěl jsem to zabetonovat. Všechno, co mám, jsem chtěl pečlivě uklidit ke straně a čekat, co David Navara vymyslí. A vymyslel. Galantně, bez problémů. Jakmile jsem táhl, on pohnul figurou vzápětí. Hned věděl, co udělat, jen dvakrát se zamyslel. Na pár sekund ustrnul a vypadal, že přemýšlel nad hrou, a ne nad otázkou souběžně vedeného rozhovoru – to aby to měl o trochu těžší.

Nehýbal se, zjevně přemýšlel. Bylo to v tu chvíli pro mě vítězství, že jsem donutil nejlepšího českého šachistu, který dlouhodobě patří mezi 30 nejlepších na světě podle světového žebříčku, aby uvažoval, jak hrát.

Tedy, myslel jsem si to.

Až doma mě pak napadlo i jiné vysvětlení – na elitní úrovni se s amatéry nesetkává, takže možná jsem vymyslel posun, který se snažil si dosadit do tisíců, desetitisíců odehraných zápasů a v životě ho neviděl.

Nicméně tah na G12 ve stylu Capablanky, jak praví cimrmanologové, neohlásil. Naopak pokračoval dál v zažitých souřadnicích. Uvažoval jsem, nakolik asi myslí dopředu. Já přesně na příští tah, nic víc jsem tam neviděl. Možná to je právě ta schopnost, co dělá mistry. Jako když ve fotbale vedete míč, aniž byste na něj koukali, a mezitím hledáte po hřišti, komu přihrát. To samé s pukem na hokejce. Šachista hledící dopředu s promyšlenými variantami, čím vším by soupeře mohl překvapit, bude také mít lepší přehled.

Ale stejně – Davide Navaro, dáme odvetu!

Jen bychom mohli českému šachistovi zase podmínky o něco ztížit. Šachisté jsou schopni bez problémů rozluštit průběh partie z obyčejné notace. Dokážou si podle změti výrazů „Dh5?! Jc6“ vybavit, jak situace vypadá.

Kdysi jsem ve škole seděl vedle kamaráda – šachisty. Byla hodina, asi nepovinná matematika, on si psal, já hrál šachy. Neviděl mi tam, hráli jsme proti sobě. Jen jsem mu hlásil, kam jsem táhl a jeho tahy jsem dělal podle prosté navigace ve stylu: „Tak mi dej koně na f6.“ Ano, porazil mě.

Jsem si jistý, že by to David Navara dokázal stejně tak a navíc by k tomu ještě souběžně vedl podobný rozhovor.