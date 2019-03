Profesor Gerloch a hromada argumentů

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Ondřeje Konráda

Což je podstatně umírněnější komentář, než jaký den předtím zatweetoval jeho mluvčí hovořící o návratu ke kádrování i se závěrečným úderem: Bolševici jsou zpět. Jak poznamenal jeden kolega: „Kdo by to taky mohl vědět líp než tenhle někdejší redaktor Haló novin?“

Do partaje rychlodráhou

O poznání vlažnější prezident ale možná jen nechtěl rozdmychávat fakt, že Gerlochovi dalo hlas pouhých 19 senátorů a termín debakl je na místě. Takový výsledek zjevně zaskočil i samotného kandidáta, i když musel tušit, že většina v nynějším Senátu bude proti.

Zeman: Nezvolením Gerlocha si senátoři prožili pětiminutovku slávy, uškodili ale Ústavnímu soudu Číst článek

Už kvůli neodbytnému dojmu, že Gerloch projevuje nadstandardní vstřícnost vůči Miloši Zemanovi, nejen pokud jde o jeho velmi gumové chápání Ústavy, ale dokonce i v otázce prezidentových výjezdů do krajů v době volební kampaně.

A Gerlochovi odpůrci snášeli na hromádku argumentů další věci, včetně působení na karlovarské Vysoké škole, propojené s plzeňskou právnickou fakultou, druhdy decimovanou skandály s rychlostudenty i plagiáty. A samozřejmě zarážející kandidaturu na členství v KSČ v osmnácti letech roku 1973, kdy do strany vstupovali doslova ti nejotrlejší.

Kouzelné slovo národ

A i když od té doby uteklo hodně vody a Aleš Gerloch zřejmě prokazuje vysokou odbornou erudici, stejně musí působit jako přinejmenším někdejší kariérista.

Značně pak překvapil roku 2016, když na konferenci Pražský právnický podzim řekl, že do Ústavy by se měl vrátit pojem český národ coby jeden ze základních prvků státu. A ačkoli to následně vysvětloval dost sofistikovaně, ozvěnou nacionalismu znějící podstatu návrhu zakrýt nemohl.

A tak si mohl člověk domýšlet, že si po středečním zamítnutí Gerlocha senátory většina ústavních soudců spíš oddychla. A necítila, že by byla instituce poškozena, jak se domnívá prezident. Který měl nadto asi v úmyslu učinit časem z Gerlocha nástupce předsedy Rychetského. To by se pak Miloš Zeman v ústavních mantinelech, byť na první pohled přísných, mohl mrskat jak čilá rybka.