Pakt Zeman – Babiš neohrozí ani slátanina

Z jeho slov jasně vyplývá, že to bude svým způsobem ztráta času. Těžko si lze představit, že by pro zmiňovaný návrh zvedl ruku. Totéž platí pro kolegy z hnutí ANO. Tím je zaručeno, že žaloba vypracovaná v Senátu nezíská v dolní parlamentní komoře potřebnou podporu.

Ústavní soud nebude moci zkoumat, zda se Miloš Zeman pohybuje v ústavních mezích a zda jeho případné vybočení z nich by mělo být oceněno ztrátou prezidentského mandátu.

Přesto projednávání žaloby na hlavu státu nebude přehlídkou ztraceného času. Bude příležitostí k připomenutí si některých kroků prezidenta, které podle mnohých právních expertů byly v rozporu s ústavním pořádkem této země.

Jediný možný premiér této země

Patřilo k nim například neúměrně dlouhé protahování výměny ministra kultury, nebo jmenování Rusnokovy vlády. Zkrátka by nemělo platit, že krize kolem resortu kultury skončila a na její okolnosti zapomeňte. Tvařte se, že se nic špatného nestalo.

V neposlední řadě se při jednání názorně ukáže, o koho se může Miloš Zeman ve sněmovně opřít. Proti podání žaloby by měli hlasovat především zástupci KSČM, SPD a také hnutí ANO.

Překvapením by nebyl ani negativní postoj velké části poslanců za sociální demokracii. Byť ještě nedávno mnozí z nich vyčítali prezidentovi, že se neochotou odvolat Staňka a jmenovat Šmardu pohybuje mimo ústavu. Ke konci září si hlava státu názorně potvrdí, že dominuje tuzemské politické scéně a že neexistuje dostatečná síla, která by její výsadní postavení alespoň trochu oslabila.

Dokazují to i nejnovější výroky Andreje Babiše v médiích. Konkrétně ty, že ho prezident republiky nikdy nepodrazil a on ho také nikdy nepodrazí. Lze si to vyložit různě. Například tak, že až se zase nebude prezidentovi líbit nějaký navržený ministr, nebude předseda vlády na něj tlačit, aby ho jmenoval. O podpoře hnutí ANO slátaninám v podobě ústavní žaloby na hlavu státu ani nemluvě.

Prezidentovi republiky nebude i nadále vadit, že v čele vlády je trestně stíhaný člověk mající dosud nevyřešený problém s konfliktem zájmů, nebo se spoluprací s StB. Bude i nadále považovat Andreje Babiše za jediného možného premiéra této země. Tedy člověka, který na otázku, zda by za nějakých okolností přijal milost od prezidenta, nedokázal jednoznačně odpovědět. Raději rozmluvu ukončil slovy, že rozhovor tím ztrácí smysl.

Autor je komentátor Českého rozhlasu