Útok na senátorku Němcovou je jen začátek

Sociální sítě se staly kromě komunikačního prostředku nástrojem šálení myslí založeném na nenávistných emocích. Případ smyšleného příspěvku političky ODS je učebnicovým příkladem.

Miroslava Němcová je dlouholetou odpůrkyní Putinova režimu a při nedávném projednávání Lex Ukrajina VII v horní komoře podporovala dodatek postihující neoprávněnou činnost pro cizí moc.

Tento pozměňovací návrh poslance hnutí STAN Martina Exnera vzbudil značnou odezvu. Někteří právníci, opoziční politici, ale také řada koaličních senátorů míní, že jeho vágní znění nebude ku prospěchu věci.

Podle Hany Kordové Marvanové (nestranička) je jednoduše špatně napsaný, tudíž zneužitelný. Špionážní a nepřátelská činnost má být trestána i ve fázi přípravy a už během té by šlo na podezřelé nasadit sledovací techniku.

Obavy advokátky a bývalé disidentky záhy potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který chce paragraf zpřesnit v trestním zákoníku. Nic z toho neznamená, že by výzvědná aktivita ve prospěch jiného státu neměla být přísně postihována.

Samotný rozruch kolem této úpravy ale zřejmě aktivizoval ty, na něž se hodí přísloví o potrefené huse, která nejvíc kejhá.

Fake news o příspěvku Miroslavy Němcové, že Rusové si zaslouží druhou blokádu Leningradu, přinesl slovenský telegramový účet Del Miro. Na něj pak reagoval Medvěděv výpadem proti senátorce a také skandálním apelem.

Cituji: „Na takové výroky by se nemělo zapomínat. Stejně jako na zlá zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynuli v krvavých vírech nového pražského jara jako v roce 1968.“

Měl by se ozvat hlavně Babiš

Přímá výhružka napadením České republiky je to, co by mělo otevřít oči i lidem, kteří dosud neprohlédli. V předvolební kampani se zřejmě dočkáme podobných cílených útoků v nemalém množství a síle.

Bylo by záhodno, aby nekompromisní slovo v tomto směru zaznělo především od Andreje Babiše (ANO). Už proto, že podle Němcové za tím musí stát někdo, komu vadí doma.

„Tipovala bych někoho z probabišovských, proruských a proestébáckých kruhů, které se nějak propojují v sobě navzájem,“ řekla v České televizi.

Mělo by být v zájmu hnutí ANO, aby to vyvrátilo a odsoudilo nebezpečné kremelské manipulace. Čeští elfové připomínají, že součástí široké ruské sítě Pravda je 225 propagandistických webů s 66 miliony návštěv.

„Usiluje o destabilizaci společnosti, oslabení vládních autorit a vytváření informačního chaosu,“ upozorňují elfové.

To je důvod, proč by se touto hrozbou měli zabývat prezident, vláda i opozice. A proč by poslanci neměli na koleni tvořit nedokonalé paragrafy, které jsou jen živnou půdou pro dezinformátory všeho druhu.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku