Celou Evropou proběhla publikační vlna, při které statistické úřady oznamovaly, jak dopadl ekonomický výkon ve čtvrtém čtvrtletí a logicky i v celém roce 2023. Evropané si už v uplynulých čtyřech letech zvykli, že to není žádná sláva, v Česku a také v Německu to obvykle bývá nejhorší. To se potvrdilo, za celý minulý rok poklesl hospodářský výkon Česka o čtyři desetiny procenta, u sousedů to bylo jenom o jednu desetinu lepší. Komentář Praha 16:30 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nákup, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Logicky by člověk nad tím mávl rukou, aby si ještě neprohluboval obvyklou lednovou depresi. Udělal by však chybu. Hospodářské výsledky roku 2023 a komentáře k nim ukazují, že obnovit prosperitu nepůjde bez změny navyklého pohledu na svět, jinými slovy, je třeba změnit optiku. Je také zřejmé, v čem by ta změna měla spočívat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Utrácejte, doporučují ekonomové. Jinak z krize nevyjdeme

V obou ekonomikách, v té české i německé, se koncem roku něco zlepšilo. Přestala totiž klesat spotřeba domácností, dokonce proti předchozímu čtvrtletí o něco málo vyrostla. Ekonomové obou národů na to reagovali stejnými slovy.

„Záblesky světla“, „světlo lepších zítřků“, „světlo na konci tunelu“ – takovými superlativy naplnili experti titulky svých článků. Přitom se nic významného nestalo, vlastně by nikdo nemohl být překvapen, kdyby se čísla o spotřebě v příštím kvartále znovu zhoršila.

Podstatná na celých statistických manévrech ovšem byla právě změna optiky. Česko a ostatně i Německo jsou země, které svou prosperitu budují exportem průmyslových výrobků.

Spotřebou k vyššímu blahobytu

K hlavním ctnostem v rámci hospodářství i celé společnosti proto patří snaha vyrábět a produkovat. Proti tomu je spotřeba něčím málo obdivuhodným, dalo by se říci změkčilým.

Loni klesl HDP o 0,4 procenta, odhadují statistici. Důvodem bylo mimo jiné snížení výdajů domácností Číst článek

Je jasné, že občas musím něco nakoupit, abych se udržel v dobré kondici a abych se staral o rodinu. Ovšem místem mé realizace, kde nejvíc přispívám k prosperitě, je továrna nebo provozovna služeb.

Také proto se nikdo dlouho nepozastavoval nad tím, že zvláště v Česku lidé šetří nad míru obvyklou ve světě, a ekonomy spíše děsilo, že průmyslová produkce nedosahuje obvyklé míry růstu.

Při bilanci uplynulého roku i pár dalších let před tím se však najednou ukázalo, že všechny ekonomické recese a stagnace způsobil pokles spotřeby. Nejdříve se kvůli pandemii zavíraly obchody, potom ceny rostly 30 let nevídaným způsobem, zvětšovala se proto nejistota a nikdo najednou nechtěl utrácet.

Pokud ovšem neexistuje vyhlídka, že se mé osobní poměry zlepší, ztrácím také zájem nějak se vyznamenat v práci, vymýšlet nové postupy či investovat do nových nápadů. Pak nefungují ani ostatní části ekonomiky závislé na lidské práci, tedy vlastně všechny.

Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí stagnovala, o čtvrtletí dříve klesla Číst článek

Teď tedy přichází dobrá zpráva, že lidé šetřit přestali, dalo by se říci, že chtějí vylepšit svůj život. To se musí pozitivně projevit v pracovním procesu i v celé ekonomice. Spotřebou k vyššímu blahobytu. Co zní v českých uších jako paradox, je osvědčená pravda.

Nakonec také v Čechách a na Moravě už jsme zažili, že právě spotřeba pomáhala k přechodu od stagnující ekonomiky ke zdravému růstu. V roce 2013 vystoupil guvernér České národní banky Miroslav Singer před občany s výzvou, ať už konečně začnou utrácet.

Bylo to v trochu jiném ekonomickém kontextu, protože Česku tehdy v důsledku přehnaných úspor domácností hrozila dokonce deflace. Také není jisté, jestli vzali spotřebitelé Singerovu výzvu vážně.

V každém případě se spotřeba domácností zvýšila, nejdříve pomalu, potom stále rychleji, a postupně se přidávaly i další části ekonomiky. Pětiletou finanční krizi se tak podařilo úspěšně překonat, proč by to tedy nemělo jít i v případě současného krizového období. Zřejmě si to pamatují i ekonomové, kteří dnes mluví o záblesku světla.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy