Na úvod jedna pro Čechy šokující informace. Pivo není potravina. Pivo je alkohol, tedy návyková, zdraví devastující látka, jejíž konzumace už dokázala zničit život statisícům Čechů a českých rodin. Množství vypitého piva, kterým se tady v Česku téměř hodnotí úroveň blahobytu, je tedy ukazatelem množství spotřebovaného alkoholu. Komentář Praha 16:30 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Červenka během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tedy návykové drogy, která ničí mozkové buňky i mnohé další orgány a je schopná zcela zdevastovat život člověka a zabít ho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Palata: Úžasné české hokejové zlato se utápí v pivním nálevu

V roce 2018, tedy v době vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), vydal kabinet zprávu, že jeden a půl milionu Čechů, tedy kolem 20 procent dospělé populace, má nakročeno k závislosti na alkoholu. A pět až osm procent populace je závislými alkoholiky s devastujícími účinky na život a zdraví. Už tehdy umíralo v důsledku alkoholismu 6500 Čechů ročně. Za covidu se situace ještě zhoršila. A podobný stav konstatuje i poslední zpráva z roku 2023.

Máme za sebou jednu z nejradostnějších akcí posledních desetiletí a tou je po všech stránkách úspěšné mistrovství světa v hokeji. Úspěšné počtem návštěvníků, miliardami, které na něm česká ekonomika vydělala a pak, a to především, fantastickým výkonem českého hokejového týmu a jeho zlatou medailí mistrů světa. První po 14 letech.

Civilizační mordor

Já však stále mám před očima svůj vlastní zážitek spojený s mistrovstvím, a to cestu příměstským vlakem s dvěma partami opilých hokejových fanoušků vracejících se z úspěšného českého semifinále. Ti se v příměstském vlaku do krve servali v našlapaném vagoně plném lidí, včetně vyděšených malých dětí.

A také mám před očima neustálou přítomnost piva v hale, u hal, ve fanzónách. Plzeňský pivovar je hlavním partnerem českých hokejistů a reklamy na pivo v mnoha podobách byly na tomto mistrovství ještě viditelnější než boží dvojka králíků Boba a Bobka.

Přísnější regulace alkoholu je nutná, říká Vobořil. Spíš je potřeba narovnat zdanění, míní lihovarník Číst článek

Česko z mistrovství světa vyšlo ve vzpomínkách zahraničních fanoušků opět jako země všudypřítomného piva a k tomu brutálně osmažených začernalých klobás s chlebem a hořčicí, jídla, které utkáním dominovalo. Stejně jako pupkatí pivní čeští pánové ve středních letech. Ne, tahle kombinace z nás nedělá vyspělou zemi. Ale civilizační mordor.

Stejně jako mnozí další mého věku pamatuji doby, kdy byly třeba vozy formule 1 zcela polepeny reklamami tabákových koncernů. Neochotně a opožděně jsme nakonec i my Češi přistoupili na to, že kouření zkracuje život a je třeba ho ve vlastním zájmu omezovat. Včetně reklam.

U alkoholu, u piva zvlášť, jsme k tomu ještě nedospěli. Ale i tak doufám, že příští mistrovství světa v hokeji, které asi do deseti let znovu v Praze bude a které doufám znovu vyhrajeme, už nebude pivní. A když s pivem, tak nealkoholickým. To mimochodem umíme udělat také nejlepší na světě.

Autor je redaktorem Deníku