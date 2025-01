V čem může být slovenská vláda inspirací pro českou předvolební kampaň?

Kdyby si teď někdo z kandidátů v kampani před podzimními volbami pomyslel, že najde inspiraci v politice slovenské, měl by si lépe nastudovat realitu. A nejde jen o nedávnou cestu premiéra Roberta Fica (SMER – sociálna demokracia) za ruským prezidentem, která znamená ohrožení slovenských bezpečnostních zájmů. Komentář Bratislava 16:30 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico na návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskvě 25. srpna 2016 (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Od Nového roku platí na Slovensku konsolidační balíček, jímž se vláda podobně jako kabinet Petra Fialy pokouší krotit vysoký státní dluh. Podle Eurostatu byl vloni v létě 61 procent HDP a rostl, v Česku 43 procenta.

Ekonomové Ficovu vládu pochválili, že se do nepopulární práce pustila, na konkrétní provedení ale nevěřícně zírali. Státní Rada pro rozpočtovou zodpovědnost v analýze uvedla, že balíček nejvíc dopadne na rodiny, sníží ekonomický růst, a naopak zvýší nezaměstnanost a inflaci. To kvůli zvyšování daní.

Mladí Slováci odcházejí

Kdo zná vysoké počty slovenských studentů například na vysokých školách v Brně, překvapený nebude, ale podle reprezentativního průzkumu agentury SCIO z loňského října plánuje zůstat na Slovensku necelá polovina mladých lidí ve věku od 18 do 29 let.

Ficova vláda se dostala na konci roku do vážného střetu se zdravotníky, kterým chtěla bez jednání omezit slíbený růst platů. Proto většina nemocničních doktorů podala výpovědi a chystali se odejít k 31. prosinci.

Od Nového roku hrozil reálný kolaps zdravotní péče, která je obecně na nižší úrovni než v Česku. Vládní koalice přijala zákon, který hrozil lékařům vězením v případě ukončení práce po vypršení výpovědí, a ministr vnitra je označil za teroristy. Premiér se o problém celou dobu nezajímal, ministr zdravotnictví nakonec s lékařskými odbory uzavřel podmíněnou dohodu až na Silvestra.

Fico v Moskvě

Robert Fico mezitím zajel do Moskvy za prezidentem Vladimirem Putinem, podle svých slov řešit tranzit ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko.

Výsledky návštěvy zveřejněny nebyly, každopádně tranzit se 1. ledna 2025 ráno zastavil. Což nijak neohrožuje Slovensko, jemuž nabídlo plyn například i Česko. Všechny ostatní evropské země si výpadek dávno vyřešily odběrem odjinud, Česká republika už v roce 2022.

Ale výsledek Ficovy cesty není neutrální. Dovede si někdo představit, jak země NATO, které garantuje obranu svých členů, si se Slovenskem vyměňují nejtajnější bezpečnostní informace, když netuší, co s nimi slovenský premiér udělá?

Fico pohrozil napadené Ukrajině omezením dodávek elektrické energie a snížením podpory ukrajinským uprchlíkům. Kdyby si někdo přál ruskou armádu na východní hranici Slovenska, nechoval by se jinak.

Fico to vše dělá jen kvůli domácí voličské podpoře – ale – s jeho cestou do Moskvy nesouhlasilo 52 procent Slováků, kritizovali ji také členové jeho křehké vládní koalice a mírně i prezident Peter Pellegrini. Ani slovenská většina není proruská.

Pokud tedy bude někdo v české předvolební kampani tvrdit, jak hrdá a účinná je Ficova zahraniční politika všech čtyř světových stran, měl by hned také dodat, že Slovensku přináší tragické výsledky. A provází ji nekompetentní domácí politika s poklesem životní úrovně.

A to vše je – aspoň podle jeho veřejných vyjádření – Robertu Ficovi na jeho cestách do Moskvy, Pekingu a do Vietnamu úplně jedno.

Autor je šéfredaktor deníku Právo a Seznam Zprávy