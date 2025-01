Tuhle úsečnou, ohebnou formulaci nelze vnímat jinak, než jako mandát pro Janu Maláčovou, aby vyjednala spojenectví s KSČM, která již nějaký čas vystupuje v přestrojení za uskupení Stačilo! Ostatně byla to právě Maláčová, která po svém zvolení předsedkyní SOCDEM označila za klíčového hráče ve vyjednávání o levicové alianci právě vůdkyni komunistické partaje Kateřinu Konečnou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Leschtina: V Lidovém domě odstartováno. Jízda Maláčové do náruče komunistů začíná

Ještě na volebním sjezdu Maláčová vypouštěla do pléna mlhu v podobě ujišťování, že v případě vybudování levicové aliance nebudou sociální demokraté kandidovat na kandidátkách KSČM. Což vyznělo jako průhledný uspávací trik poté, co Kateřina Konečná pro dvoje letošní volby rozprostřela nad KSČM i její zločineckou minulostí maskovací síť značky Stačilo!

Krátce po zvolení Maláčové pak Konečná nechala Stačilo! zaregistrovat pro volby do Sněmovny nikoliv jako koalici ale jako hnutí. Jen aby se vyhnula úskalí pro koalice, jimž zákon předepisuje zvýšené kvorum osmi případně jedenácti procent pro vstup do parlamentu.

SOCDEM tak již nemá šanci vstoupit do spojenectví s komunisty jako koaliční strana. Ale jednotliví sociální demokraté mohou být jen umístěni na kandidátkách hnutí Stačilo!, které si komunisté založili jako účelový volební subjekt.

ANO je čistě prozápadní a spojuje se s vládou. Tyto poměry chci změnit, říká šéfka KSČM Konečná Číst článek

Zvrácenost takového spojenectví není dána jen mementem minulosti, kdy komunisté sociální demokracii již jednou zlikvidovali, některé její členy popravili a další uvěznili.

Jde o to, že pokud teď půjde SOCDEM do voleb s krajně nacionalistickou a proruskou KSČM, tak se vlastním přičiněním vyloučí ze společenství evropských sociálních demokratů, k němuž se hlásila po celých 146 let své existence.

Jana Maláčová hlásá, že domácí politika musí mít přednost před zahraniční. Což je podle ní důvod upozadit v dohodě s komunisty geopolitická témata. Jenže něco takového komunisté zjevně nemají v úmyslu.

Politolog k formě opozice: Favorit ANO, vyčerpaná SPD, návrat KSČM, klesající Přísaha a otazník u Motoristů Číst článek

Jen před pár týdny KSČM zveřejnila jedenáct programových cílů, mezi nimiž nechybí ani vystoupení České republiky z NATO. A je dost šílená představa, že sociální demokraté budou mlčky přihlížet, jak se s tímhle bodem ohánějí ve volební kampani jejich neostalinští spolukandidáti.

Záchrana kariéry Maláčové

Stanovy nově zaregistrovaného hnutí Stačilo! zase obsahují programový bod, podmiňující účast české armády na zahraničních vojenských misích souhlasem OSN. Tedy instituce, v jejíž Radě bezpečnosti má Rusko právo veta. Hodlá Maláčová přehlížet, že takový požadavek podkopává závazky vyplývající z našeho členství v Severoatlantické alianci?

Již dnes je zřejmé, že komunisty ovládané hnutí Stačilo! vzniklo s jedním cílem: Přispět společně s dalšími antisystémovými stranami k vytvoření povolební většiny potřebné k sestavení vlády Andreje Babiše.

A jestliže se k tomuto populistickému souručenství připojí i sociální demokracie, pro kterou právě vládnutí s Andrejem Babišem skončilo katastrofou? Pak nepůjde o záchranu SOCDEM ale politické kariéry Jany Maláčové a zlomku jejích nejvěrnějších.

Autor je publicista.